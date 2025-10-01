Темпы оккупации ВС РФ украинской территории упали почти вдвое, — DeepState (инфографика)

В сентябре российские войска смогли оккупировать 259 квадратных километров украинской территории — это наименьший показатель с мая текущего года.

Related video

Аналитики проекта DeepState сообщили, что по их данным, под контролем противника оказалось на 44% меньше территории, чем в августе, и составил всего 0,04% от всей площади страны. А общая доля оккупированной территории Украины теперь достигает 19,04%.

Динамика оккупации украинской дерритории в 2025 Фото: DeepState

Динамика распределения захваченных территорий и интенсивности штурмов по фронтам выглядит следующим образом:

Новопавловский участок — 53% от всех занятых квадратных километров при 16% штурмовых действий;

Лиманский — 19% и 10% штурмов;

Купянский — 14% и 4% штурмов;

Покровский — 9% и 31% штурмов;

Торецкий — 4% и 8% штурмов;

Запорожье — 2% и 2% штурмов;

Северский — 1% и 7% штурмов;

Краматорский — 0% и 3% штурмов;

Сумской — 0% и 5% штурмов.

В материале отмечено, что Новопавловский участок фронта является наиболее проблемным — количество продвижений значительно больше, чем штурмовых действий ВС РФ, а "последние кадровые решения здесь не вселяют надежды на улучшение". Отметим, аналитики не уточнили, о каких именно кадровых решениях, влияющих на текущую ситуацию, идет речь.

По Купянскому направлению ситуация могла бы закончиться трагически, если бы не своевременно принятые решения, однако угроза для города сохраняется.

"Купянский — стал одним из лидеров антирейтинга и если бы не своевременно принятые решения, то мог бы закончиться трагедией. Но пока рано говорить, что угроза миновала, ведь битва за город продолжается", — подчеркнули в DeepState.

Важно

"Обнаглели" и загнали себя в ловушку: оккупанты оказались в окружении под Добропольем, — ВСУ

Покровский участок аналитики называют примером эффективной обороны, поскольку каждый десятый квадратный километр оккупации приходится на данный участок, при этом треть всех штурмов направлена на Покровск и его окрестности.

"Цена каждого метра здесь значительно выше, а также враг подобрался вплотную к городу с юга, а воевать в посадках и в городе — разные уровни сложности. Кроме того, глубины территории практически уже нет", – говорится в сообщении.

Напомним, в июне 2025 российская армия захватила 556 квадратных километров украинской территории. Фактически это был максимальный показатель за весь текущий год. Аналитики DeepState обратили внимание, что наибольший территориальный прирост — 730 кв. км — российская армия показала в ноябре 2023 года. Таким образом, темпы наступления в начале летней кампании были близки к пиковым значениям периода наиболее активной фазы войны.