ЗС РФ перекидають війська з-під Покровська: OSINTер назвав можливу нову ціль росіян (фото)

Російські окупанти можуть готувати наступ на Новопавлівку в Дніпропетровській області. Частину техніки та особового складу вже передислоковано на нові позиції. Генштаб ЗСУ на момент публікації матеріалу не коментував можливого відведення ЗС РФ з-під Покровська.

Про це свідчить перекидання військ із Покровського напрямку, повідомляє OSINT-аналітик Unit Observer.

Згідно з оприлюдненою інформацією, вже є перші ознаки підготовки.

Так, 90-ту танкову дивізію повністю передислоковано на південь від лінії Іванівка-Новопавлівка.

Ближче до Новопавлівки перекинуто також 35-ту, 55-ту, 74-ту і 137-ту мотострілецькі бригади, які дислокувалися в районі південного Покровська. У цьому секторі залишилися тільки 15-та і 30-та бригади, а також підрозділи 27-ї мотострілецької дивізії.

Минулого місяця командування ЗС РФ перекинуло на Донбас 61-шу і 336-ту бригади морської піхоти, що може свідчити про плани посилити тиск на позиції ЗСУ.

Повідомляється, що переміщення підтверджується публікаціями в соцмережах російських військових, які перебувають у районі Донецька.

Новопавлівка потрібна противнику, щоб відрізати підходи до позицій ЗСУ, витиснути підрозділи з плацдарму і відкрити коридор для просування ударних сил, повідомляв 2 жовтня український війсбковий з позивним "Мучной".

Генштаб ЗСУ на момент публікації матеріалу не коментував можливого відведення ЗС РФ з-під Покровська.

Нагадаємо, ворог окупував село Маліївку, розташоване в Синельківському районі Дніпропетровської області.

На початку жовтня начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов в інтерв'ю виданню "Укрінформ" розповів, що ЗС РФ планують наступ на осінь-зиму 2025 року, прагнучи захопити всі території Донецької та Луганської областей.