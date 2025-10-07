Россияне захватили населенный пункт на Днепропетровщине и продвинулись в нескольких областях, — DeepState (карта)

Российская армия захватила Малиевку на Днепропетровщине, а также продвинулась в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях в районе нескольких населенных пунктов.

Related video

Враг оккупировал село Малиевку, расположенное в Синельковском районе Днепропетровской области. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState в сводке вечером 6 октября.

"Враг оккупировал Малиевку, а также продвинулся вблизи Новоивановки, Вороного, Охотничьего и Белой Горы", — информировали аналитики.

Вблизи Малиевки россияне также продвинулись в районе села Вороное. Соответствующие изменения можно увидеть на онлайн-карте боевых действий проекта DeepState.

Скриншот карты DeepState | ВС РФ оккупировали Малиевку и продвинулся возле Вороного

Враг также имел успехи в Запорожской области. ВС РФ продвинулись в районе населенных пунктов Новоивановка и Охотничье.

Скриншот карты DeepState | ВС РФ продвинулись возле Новоивановки Скриншот карты DeepState | ВС РФ возле Охотничьего

Кроме того, ВС РФ продвинулись в Донецкой области. Там россияне имели определенные успехи возле села Белая Гора Краматорского района.

Скриншот карты DeepState | ВС РФ продвинулись возле Белой Горы

Какая ситуация на фронте: что говорят в Генштабе ВСУ

На фронте напряженной остается ситуация на Покровском направлении, о чем свидетельствуют данные из вечерней сводки Генштаба ВСУ за 6 октября. Там за прошедшие сутки враг совершил больше всего попыток продвинуться на позиции Сил обороны: по меньшей мере 49 раз, отмечают в ведомстве.

На остальных отрезках ситуация следующая:

Новопавловское направление: ВС РФ пытались 22 раза прорвать оборону в районе 8 населенных пунктов;

Южно-Слобожанское направление: враг 19 раз штурмовал позиции ВСУ;

Торецкое направление: россияне 19 раз шли в наступление на позиции ВСУ в районе 5 населенных пунктов;

Северское направление: ВСУ отбили 16 атак ВС РФ.

На других участках фронта ВС РФ осуществляли по несколько попыток продвинуться, пытаясь прорвать линию обороны ВСУ.

Напомним, в начале октября начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов в интервью изданию "Укринформ" рассказал, что ВС РФ планируют наступление на осень-зиму 2025 года, стремясь захватить все территории Донецкой и Луганской областей.

Также военный эксперт Дмитрий Снегирев в колонке Фокуса 28 сентября сообщал, что ВС РФ переносят атаки на новые направления после провалов в Донецкой области.