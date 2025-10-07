Росіяни захопили населений пункт на Дніпропетровщині і просунулися у кількох областях, — DeepState (мапа)

Російська армія захопила Маліївку на Дніпропетровщині, а також просунулася у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях у районі кількох населених пунктів.

Related video

Ворог окупував село Маліївку, що розташоване у Синельківському районі Дніпропетровської області. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState у зведенні увечері 6 жовтня.

"Ворог окупував Маліївку, а також просунувся поблизу Новоіванівки, Вороного, Охотничого та Білої Гори", — інформували аналітики.

Поблизу Маліївки росіяни також просунулися у районі села Вороне. Відповідні зміни можна побачити на онлайн-мапі бойових дій проєкту DeepState.

Скриншот карти DeepState | ЗС РФ окупували Маліївку і просунувся біля Вороного

Ворог також мав успіхи у Запорізькій області. ЗС РФ просунулися у районі населених пунктів Новоіванівка та Охотниче.

Скриншот карти DeepState | ЗС РФ просунулися біля Новоіванівки Скриншот карти DeepState | ЗС РФ біля Охотничого

Крім того, ЗС РФ просунулися у Донецькій області. Там росіяни мали певні успіхи біля села Біла Гора Краматорського району.

Скриншот карти DeepState | ЗС РФ просунулися біля Білої Гори

Яка ситуація на фронті: що кажуть у Генштабі ЗСУ

На фронті напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку, про що свідчать дані з вечірнього зведення Генштабу ЗСУ за 6 жовтня. Там упродовж минулої доби ворог здійснив найбільше спроб просунутися на позиції Сил оборони: щонайменше 49 разів, зазначають у відомстві.

На інших відрізках ситуація наступна:

Новопавлівський напрямок: ЗС РФ намагалися 22 рази прорвати оборону у районі 8 населених пунктів;

Південно-Слобожанський напрямок: ворог 19 разів штурмував позиції ЗСУ;

Торецький напрямок: росіяни 19 разів йшли у наступ на позиції ЗСУ у районі 5 населених пунктів;

Сіверський напрямок: ЗСУ відбили 16 атак ЗС РФ.

На інших ділянках фронту ЗС РФ здійснювали по кілька спроб просунутися, намагаючись прорвати лінію оборони ЗСУ.

Нагадаємо, на початку жовтня начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов у інтерв’ю виданню "Укрінформ" розповів, що ЗС РФ планують наступ на осінь–зиму 2025 року, прагнучи захопити всі території Донецької та Луганської областей.

Також військовий експерт Дмитро Снегирьов у колонці Фокусу 28 вересня повідомляв, що ЗС РФ переносять атаки на нові напрямки після провалів у Донецькій області.