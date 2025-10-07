Давление на земле и в небе: получили ли преимущество ВС РФ в боях за Покровск, — Reuters

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации пытаются проникнуть в Покровск, массово посылая диверсионные группы, рассказал боец 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Военный заверил, что город находится под контролем Вооруженных сил Украины вопреки давлению, которое оказывают россияне.

Ситуацию в Покровске, который пытаются оккупировать ВС РФ, описал боец 25 ОПДБр 7 армейского корпуса ВСУ, заместитель командира Дмитрий Лавро, говорится в статье агентства Reuters. Медиа получило короткий комментарий военного, который находится на передней линии и объяснил, как действуют россияне.

По словам Лавра, ВС РФ массово присылают в Покровск диверсионные группы. При этом россияне давят на город, который является стратегическим узлом ВСУ на восточном фронте, всеми средствами "и в воздухе, и на земле". Заместитель командира также пояснил, что у украинской и российской армии на данном отрезке фронта паритет по средствам ведения боевых действий. Кроме того, он сообщил, что возросло количество дронов и боеприпасов украинского производства.

"Враг давит на нас, и мы делаем все возможное, чтобы отразить его давление. На данный момент мы равны", — привело медиа слова бойца.

Тем временем Reuters уточнило, что ВС РФ обходят Покровск и, вероятно, берут его "в клещи".

Наступление РФ — что происходит под Покровском

Вечером 6 октября военный с позывным "Мучной" написал в Telegram-канале о планах РФ в Покровске. По его оценкам, россияне имеют три основных направления атак, стремясь перерезать и контролировать трассу Е-50: до нее дошли в определенных точках и проникли в частную застройку. Первое направление — из микрорайона "Южный" в сторону центра (западный фланг), второе — от микрорайона "Шахтерский" до Собачовки (юг), третье — от "Солнечного" до Гнатовки и Рога (восток). По мнению бойца, российское командование накапливает силы и ресурсы под Покровском и планирует применить тактику не лобового наступления, а, скорее, обхода и "разлома".

"То есть общий замысел — это охват города с юга и с востока, обход линий обороны и выход в тыл. Цель — не прямая штурмовая атака, а маневр на разлом и выдавливание обороны с флангов", — написал он.

На карте аналитиков DeepState видим, что последние изменения на линии боев в Покровске обозначены еще в сентябре. Серая зона распространилась по улицам на окраине города: россияне добрались до городского кладбища на западном фланге и до улицы Киевской — на юге.

Наступление РФ — ситуация в Покровске на карте за 6 октября Фото: DeepState

Отметим, Фокус писал о ситуации в Покровске и наступлении РФ. 29 сентября аналитики DeepState показали на карте, что российские войска распространили "серую зону" в городе на 700 м.

Напоминаем, 4 октября военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Кирилл Сазонов рассказал о наступлении РФ на Покровск и Доброполье и объяснил, есть ли там "котлы".