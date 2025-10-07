Тиск на землі та в небі: чи отримали перевагу ЗС РФ у боях за Покровськ, — Reuters

Підрозділи Збройних сил Російської Федерації намагаються проникнути у Покровськ, масово надсилаючи диверсійні групи, розповів боєць 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. Військовий запевнив, що місто перебуває під контролем Збройних сил України всупереч тиску, який чинять росіяни.

Ситуацію у Покровську, який намагаються окупувати ЗС РФ, описав боєць 25 ОПДБр 7 армійського корпусу ЗСУ, заступник командира Дмитро Лавро, ідеться у статті агентства Reuters. Медіа отримало короткий коментар військового, який перебуває на передній лінії та пояснив, як діють росіяни.

Зі слів Лавра, ЗС РФ масово надсилають у Покровськ диверсійні групи. При цьому росіяни тиснуть на місто, яке є стратегічним вузлом ЗСУ на східному фронті, усіма засобами "і в повітрі, і на землі". Заступник командира також пояснив, що в української та російської армії на даному відтинку фронту паритет по засобах ведення бойових дій. Крім того, він повідомив, що зросла кількість дронів та боєприпасів українського виробництва.

"Ворог тисне на нас, і ми робимо все можливе, щоб відбити його тиск. На цю мить ми рівні", — навело медіа слова бійця.

Тим часом Reuters уточнило, що ЗС РФ обходять Покровськ і, ймовірно, беруть його "в кліщі".

Наступ РФ — що відбувається під Покровськом

Увечері 6 жовтня військовий з позивним "Мучной" написав у Telegram-каналі про плани РФ у Покровську. За його оцінками, росіяни мають три основні напрямки атак, прагнучи перерізати та контролювати трасу Е-50: до неї дійшли у певних точках і проникли в приватну забудову. Перший напрямок — з мікрорайону "Південний" у бік центру (західний фланг), другий — від мікрорайону "Шахтарський" до Собачовки (південь), третій — від "Сонячного" до Гнатівки та Рогу (схід). На думку бійця, російське командування накопичує сили та ресурси під Покровськом і планує застосувати тактику не лобового наступу, а, швидше, обходу та "розлому".

"Тобто загальний задум — це охоплення міста з півдня і зі сходу, обхід ліній оборони й вихід у тил. Мета — не пряма штурмова атака, а маневр на розлом і витискання оборони з флангів", — написав він.

На карті аналітиків DeepState бачимо, що останні зміни на лінії боїв у Покровську позначені ще у вересні. Сіра зона поширилась вулицями на околиці міста: росіяни дістались міського цвинтаря на західному фланзі й до вулиці Київської — на півдні.

Наступ РФ - ситуація у Покровську на карті за 6 жовтня Фото: DeepState

Зазначимо, Фокус писав про ситуацію у Покровську та наступ РФ. 29 вересня аналітики DeepState показали на карті, що російські війська поширили "сіру зону" у місті на 700 м.

Нагадуємо, 4 жовтня військовослужбовець 41-ї окремої механізованої бригади Кирило Сазонов розповів про наступ РФ на Покровськ та Добропілля і пояснив, чи є там "котли".