"Такої концентрації морпіхів не пам'ятаю": військовий розповів про котли для ЗС РФ (відео)

Військовослужбовець 41-ї окремої механізованої бригади Кирило Сазонов переконаний, що головною ціллю ЗС РФ на Покровському напрямку було саме Добропілля, і для просування до нього ворог сформував ударний кулак. Плани Росії зруйновані, але ситуація в цьому районі — "дуже важка".

Related video

Російські окупанти намагались прорватись не на Покровськ-Мирноград, а на Добропілля. Це мало відкрити для них можливість йти далі на Дружківку. Про це захисник розповів 4 жовтня в ефірі телеканалу "Київ".

"Головна ціль ворога зараз політична та військова — це агломерація Костянтинівка-Дружківка-Краматорськ-Слов'янськ. Чотири великі міста Донецької області, витягнуті з півдня на північ — головне, що у нас є в Донецькій агломерації. Оце, не Мирноград з Покровськом. І саме їх захоплення для ворога — головне", — запевнив він.

Сазонов повідомив, що ЗС РФ не можуть штурмувати Костянтинівку, бо постійно впираються в українську оборону під Торецьком і Часовим Яром, прорвати яку їм не вдається. Через це місто постійно обстрілюють.

"Там жах, що відбувається", — зауважив військовий, коментуючи ситуацію в Костянтинівці.

З його слів, якщо окупантам вдається вийти до неї й почати штурмувати, це — найпівденніше місто агломерації, далі Дружківка, Краматорськ і Слов’янск.

"Це нескінченно по часу буде, це роками він буде штурмувати. А тут шанс зайти із заходу, ударити відразу по Дружківці, розбивши агломерацію на дві", — пояснив захисник.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

Він наголосив, що тому Росія і сконцентрувала в районі Добропілля "дуже велику кількість військ" — 51 і 8 російські армії, декілька механізованих дивізій і відразу три бригади морської піхоти.

"Я такої концентрації морпіхів навіть на Курщині не пам’ятаю, щоб вони зібрались. Це все — такий великий кулак, який мав іти на Добропілля і повертати на Дружківку, на Костянтинівку", — зазначив Сазонов.

Коментуючи котли в районі Добропілля, він поділився, що бачить на мапі скоріше зайця з вухами, аніж клешню краба.

"Обидва вуха відрізали наші там хлопці. І зараз, як в нас кажуть грубо, поступово доїдають", — проінформував він.

Порізаний на котли виступ в районі Добропілля Фото: Deep State

Військовий пояснив, що окупанти опинились у двох невеличких котлах. З його слів, можливо, мова йде приблизно про батальйон росіян в оточенні, але "дуже і дуже вже побитий". Однак головне — це "голова зайця", яку навіть попри усі зусилля відрізати не вдалося. Росіяни постійно підживлюють її своїми силами.

"Вони спробують і контратакувати, і просувати нас, і відрізати наше просування. Тобто там дуже важка ситуація. У ворога велика кількісна перевага, але працюємо", — зазначив Сазонов.

Він запевнив, що плани ворога щодо регіону зруйновані.

"Його мета швидко наступати на Донецьку область, як кажуть, що до кінця року її захопити цілком, — вже з категорії мрій, які є нездійсненні", — додав військовослужбовець.

Нагадаємо, у DW розповіли про ситуацію у Куп’янську на Харківщині, закритому на в’їзд для цивільних. У місті немає світла, води, газу і води, магазини не працюють, а атаки ЗС РФ не припиняються.

В ISW звернули увагу, що ЗС РФ стали рідше запускати по Україні крилаті й балістичні ракети. За оцінкою аналітиків, це пов’язано з підготовкою масштабніших ударів.