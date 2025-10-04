ЗС РФ змінюють тактику обстрілів України: в ISW помітили нову тенденцію в масованих ударах

В ISW звернули увагу, що росіяни почали рідше завдавати ударів по Україні з використанням крилатих і балістичних ракет, але при цьому застосовують більшу їх кількість під час комбінованих ракетно-дронових атак. На думку аналітиків, окупанти накопичували ракети протягом вересня для кількох масштабних ударів у вибрані дні.

Останній комбінований ракетно-дроновий обстріл України росіяни здійснили в ніч на 3 жовтня. Імовірно, ЗС РФ накопичують ракети та запускають одразу велику їхню кількість разом із безпілотниками, щоб перевантажити українську протиповітряну оборону, пишуть у своєму звіті аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Статистика російських ракетних і дронових атак по Україні з 1 січня по 3 жовтня 2025 року Фото: ISW

В ISW зауважили, що у вересні лише в чотирьох нічних ударах росіяни застосували понад 10 ракет. З кінця серпня 2025 року росіяни завдавали по одному масованому удару, що містив понад 40 ракет, приблизно кожні два тижні. На погляд аналітиків, це підкреслює тенденцію в тактиці окупантів проводити кілька масштабних комбінованих ударів, перемежовуючи їх меншими ударами безпілотниками.

Також у комбінованих ударах росіяни використовують більше крилатих ракет, ніж балістичних. Балістику ЗС РФ застосовують частіше для завдання точкових ударів по конкретних цілях, тоді як дрони та крилаті ракети перевантажують ППО.

Аналітики зазначили, що американські ЗРК Patriot лишаються єдиною системою ППО в Україні, що здатна збивати російські балістичні ракети, тому росіяни можуть цілити по містах й енергетичній інфраструктурі, що не мають активного захисту цими комплексами.

Нагадаємо, 2 жовтня видання "Financial Times" писало, що російські "Кинджали" й "Іскандери" навчилися обходити Patriot. Росіяни модифікували свої балістичні ракети, що наприкінці польоту вони маневрували та "заплутували" американський ЗРК, та рівень їх перехоплення українською ППО впав з 37% у серпні до 6% у вересні.

Воєнний оглядач "Мілітарного" Вадим Кушніков 3 жовтня також зазначив, що РФ б'є модифікованими "Іскандерами", проте у США стежать за модернізацією російських ракет і покращують можливості ЗРК Patriot.