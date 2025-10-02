"Кинджали" й "Іскандери" навчилися обходити Patriot: РФ модернізувала свої балістичні ракети, — FT

Росіяни почали застосовувати під час обстрілів України модернізовані ракети "Кинджал" й "Іскандер", які можуть "заплутувати" й обходити зенітно-ракетні комплекси Patriot. Рівень перехоплення балістичних ракет українською протиповітряною обороною впав із 37% у серпні до 6% у вересні.

Related video

Модифіковані російські ракети обходять американські батареї Patriot в останній момент, пише 2 жовтня "Finantial Times". За словами українських і західних чиновників, про це свідчать результати російських повітряних атак за останні місяці.

Журналісти з посиланням на чинних і колишніх чиновників пишуть, що РФ, імовірно, модифікувала свою мобільну систему "Іскандер-М" (дальність до 500 км) і аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (дальність до 480 км). Тепер ракети наприкінці слідування траєкторією змінюють свій курс і маневрують або пікірують під крутим кутом, "заплутуючи" таким способом ЗРК Patriot.

Один з українських ексчиновників анонімно заявив виданню, що модернізація цих ракет "змінює правила гри для Росії", оскільки водночас сповільнюються постачання засобів протиповітряної оборони зі США.

Обстріли України: відсоток перехоплень ракет різко впав

Згідно з даними українських Повітряних сил, зібраними Центром інформаційної стійкості, рівень перехоплення російських балістичних ракет в Україні влітку покращився до 37%, проте у вересні різко впав до 6% попри меншу кількість запусків ракет.

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця сказав у коментарі FT, що "росіяни продовжують значно модернізувати технології своїх ракет "Іскандер" та інших ракет" і наголосив, що партнерам необхідно працювати над перекриттям постачання Росії західних компонентів, зокрема через Китай.

Автори статті зазначають, що Patriot — єдиний перехоплювач в українському арсеналі, який може збивати балістичні ракети РФ.

Журналісти додали, що раніше ЗРК Patriot були під захистом інших систем, як-от батарея середньої дальності Iris-T. Проте зараз частина цих засобів зазнала пошкоджень чи була передислокована, і "Петріоти" мають захищати себе самостійно.

Як РФ модернізувала ракети "Кинджал" й "Іскандер"

На думку аналітиків, росіяни для підвищення ефективності могли скорегувати програмне забезпечення ракет. Дослідник ракетної техніки в Університеті Осло Фабіан Гофман пояснив, що виробники озброєння постійно аналізують дані про перехоплення, щоб покращувати характеристики боєприпасів. Він зауважив, що "Іскандер-М" набув здібності "досить агресивно маневрувати на кінцевій стадії" польоту. Ракета виконує швидкий маневр перед влучанням і різко пірнає, що ускладнює відстеження та ураження системами Patriot.

"Більш крута кінцева траєкторія — це те, що можна запрограмувати в ракеті", — сказав Гофман.

Нагадаємо, оглядачі "Мілітарного" 25 серпня розкрили нові факти про російську ракету "Кинджал", зазначивши, що вона не є принципово новою зброєю, а основою для неї стала балістична ракета комплексу "Іскандер". Експерти також зазначали, що за твердженням виробників "Кинджал" досягає швидкості до 10 махів, однак на фінальній стадії польоту він сповільнюється до 3 махів і може бути перехоплений системами Patriot.

25 вересня військовий експерт Михайло Жирохов припустив, що Збройні сили України могли збити Су-34 на Запоріжжі винищувачем F-16 або "заблукалим" ЗРК Patriot.