Спекуляції навколо "Кинджала": експерти розкрили нові факти про російську ракету (фото)

Навколо російської ракети "Кинджал" (індекс 9-С-7760) накопичилося безліч чуток і домислів. Нерідко стверджується, що назва "Кинджал" стосується не ракети, а комплексу загалом, а широко поширений індекс Х-47М2 — результат журналістської помилки. Проте саме ця назва закріпилася в публічному просторі.

Оглядачі "Мілітарного" опублікували об'ємний матеріал, у якому розбиралися в питанні походження російської гіперзвукової ракети, а також навели деякі додаткові деталі про зброю.

Ракета Кинджал — досвід часів СРСР

Повітряні балістичні ракети не є принципово новою зброєю. Ще в СРСР існувала ракета Х-15, прийнята на озброєння в 1980-х роках. Вона могла розвивати швидкість до 5 Махів і застосовувалася для прориву ППО і знищення стаціонарних цілей. Однак обмежена вага бойової частини (150 кг) і застарівання конструкції призвели до її списання до початку 2000-х років.

До розробки сучасної ракети повітряного старту Росія повернулася після розпаду Союзу. Основою для "Кинджала" стала балістична ракета комплексу "Іскандер" (9М723), адаптована для запуску з винищувачів-перехоплювачів МіГ-31К і МіГ-31І. Перший політ носія з ракетою відбувся 2016 року, а 2018 року російська влада офіційно представила комплекс "Кинджал".

Радянська ракета Х-15 Фото: Відкриті джерела

Конструкція і можливості "Кинджала"

За відкритими даними, ракета має довжину близько 8 метрів, діаметр 1 метр і масу близько 4300 кг. Вона оснащується твердопаливним дворежимним двигуном і бойовою частиною вагою до 480 кг (можлива ядерна версія). Управління здійснюється інерціальною системою з корекцією за супутниковою навігацією та активною радіолокаційною головкою на кінцевій ділянці польоту.

Пуск ракети "Кинджал" Фото: Відкриті джерела

Росія заявляє, що "Кинджал" досягає швидкості до 10 Махів і має високу маневреність, що ускладнює її перехоплення. Однак на фінальній фазі польоту ракета сповільнюється до 3 Махів, де її успішно перехоплювали комплекси Patriot. Крім того, російські джерела заявляють, що корпус ракети має малу радіолокаційну помітність, однак на публічних фотографіях "стелс-покриття" не помічено.

Заявлена дальність "Кинджала" становить до 2000 км, однак експерти зазначають, що в цю цифру включено радіус дії літака-носія. Реальна дальність оцінюється в 1000-1500 км.

Як носії можуть використовуватися перероблені перехоплювачі МіГ-31 — МіГ-31К і МіГ-31І. Оглядачі звернули увагу на одну деталь — у 2018 році заявлялося, що ці ракети будуть інтегровані в Ту-22М3, проте жодної інформації про ці роботи більше у відкритому доступі не з'являлося.

"Як бачимо, загалом ця схема запуску і польоту повторює схему, яку використовували на ракетах Х-15С, з поправкою на сучаснішу електроніку і більш твердопаливний двигун", — підкреслили в "Мілітарному".

Удари Кинджала по Україні та основні характеристики

З 2018 року ракети неодноразово застосовували проти України, зокрема по об'єктах цивільної інфраструктури, нагадали на порталі.

Бойова частина російської ракети "Кинджал" Фото: Нацполiцiя Украiни

За даними української розвідки, до середини 2025 року Росія здатна виробляти до 15 ракет "Кинджал" щомісяця. Незважаючи на пропагандистське перебільшення їхніх можливостей і спірний статус "гіперзвукової зброї", ракета залишається серйозною загрозою для українського тилу.

Основні характеристики ракети "Кинджал"

Тип: аеробалічна ракета з твердопаливним двигуном

Довжина близько: 8 м

Діаметр: 1 м

Стартова маса: 4300 кг

Бойова частина: проникаюча 480 кг (можлива ядерна)

Швидкість: до 10 Махів (на кінцевій ділянці — близько 3 Маха)

Дальність: 1000-1500 км (заявлено — до 2000 км)

Система управління: інерціальна + супутникова навігація

Наведення: активна радіолокаційна ГСН (версія 9Б918 від "Іскандера")

Носії: МіГ-31К, МіГ-31І

Нагадаємо, Військово-повітряні сили Китаю отримали на озброєння балістичну ракету повітряного базування KD-21, яку деякі експерти називають аналогом російської ракети "Кинджал". Вона здатна атакувати як наземні, так і морські цілі, досягаючи кінцевої швидкості від 4 до 6 Махів.