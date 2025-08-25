Спекуляції навколо "Кинджала": експерти розкрили нові факти про російську ракету (фото)
Навколо російської ракети "Кинджал" (індекс 9-С-7760) накопичилося безліч чуток і домислів. Нерідко стверджується, що назва "Кинджал" стосується не ракети, а комплексу загалом, а широко поширений індекс Х-47М2 — результат журналістської помилки. Проте саме ця назва закріпилася в публічному просторі.
Оглядачі "Мілітарного" опублікували об'ємний матеріал, у якому розбиралися в питанні походження російської гіперзвукової ракети, а також навели деякі додаткові деталі про зброю.
Ракета Кинджал — досвід часів СРСР
Повітряні балістичні ракети не є принципово новою зброєю. Ще в СРСР існувала ракета Х-15, прийнята на озброєння в 1980-х роках. Вона могла розвивати швидкість до 5 Махів і застосовувалася для прориву ППО і знищення стаціонарних цілей. Однак обмежена вага бойової частини (150 кг) і застарівання конструкції призвели до її списання до початку 2000-х років.
До розробки сучасної ракети повітряного старту Росія повернулася після розпаду Союзу. Основою для "Кинджала" стала балістична ракета комплексу "Іскандер" (9М723), адаптована для запуску з винищувачів-перехоплювачів МіГ-31К і МіГ-31І. Перший політ носія з ракетою відбувся 2016 року, а 2018 року російська влада офіційно представила комплекс "Кинджал".
Конструкція і можливості "Кинджала"
За відкритими даними, ракета має довжину близько 8 метрів, діаметр 1 метр і масу близько 4300 кг. Вона оснащується твердопаливним дворежимним двигуном і бойовою частиною вагою до 480 кг (можлива ядерна версія). Управління здійснюється інерціальною системою з корекцією за супутниковою навігацією та активною радіолокаційною головкою на кінцевій ділянці польоту.
Росія заявляє, що "Кинджал" досягає швидкості до 10 Махів і має високу маневреність, що ускладнює її перехоплення. Однак на фінальній фазі польоту ракета сповільнюється до 3 Махів, де її успішно перехоплювали комплекси Patriot. Крім того, російські джерела заявляють, що корпус ракети має малу радіолокаційну помітність, однак на публічних фотографіях "стелс-покриття" не помічено.
Заявлена дальність "Кинджала" становить до 2000 км, однак експерти зазначають, що в цю цифру включено радіус дії літака-носія. Реальна дальність оцінюється в 1000-1500 км.
Як носії можуть використовуватися перероблені перехоплювачі МіГ-31 — МіГ-31К і МіГ-31І. Оглядачі звернули увагу на одну деталь — у 2018 році заявлялося, що ці ракети будуть інтегровані в Ту-22М3, проте жодної інформації про ці роботи більше у відкритому доступі не з'являлося.
"Як бачимо, загалом ця схема запуску і польоту повторює схему, яку використовували на ракетах Х-15С, з поправкою на сучаснішу електроніку і більш твердопаливний двигун", — підкреслили в "Мілітарному".
Удари Кинджала по Україні та основні характеристики
З 2018 року ракети неодноразово застосовували проти України, зокрема по об'єктах цивільної інфраструктури, нагадали на порталі.
За даними української розвідки, до середини 2025 року Росія здатна виробляти до 15 ракет "Кинджал" щомісяця. Незважаючи на пропагандистське перебільшення їхніх можливостей і спірний статус "гіперзвукової зброї", ракета залишається серйозною загрозою для українського тилу.
Основні характеристики ракети "Кинджал"
- Тип: аеробалічна ракета з твердопаливним двигуном
- Довжина близько: 8 м
- Діаметр: 1 м
- Стартова маса: 4300 кг
- Бойова частина: проникаюча 480 кг (можлива ядерна)
- Швидкість: до 10 Махів (на кінцевій ділянці — близько 3 Маха)
- Дальність: 1000-1500 км (заявлено — до 2000 км)
- Система управління: інерціальна + супутникова навігація
- Наведення: активна радіолокаційна ГСН (версія 9Б918 від "Іскандера")
- Носії: МіГ-31К, МіГ-31І
Нагадаємо, Військово-повітряні сили Китаю отримали на озброєння балістичну ракету повітряного базування KD-21, яку деякі експерти називають аналогом російської ракети "Кинджал". Вона здатна атакувати як наземні, так і морські цілі, досягаючи кінцевої швидкості від 4 до 6 Махів.