Спекуляции вокруг "Кинжала": эксперты раскрыли новые факты о российской ракете (фото)

Вокруг российской ракеты «Кинжал» (индекс 9-С-7760) накопилось множество слухов и домыслов. Нередко утверждается, что название «Кинжал» относится не к ракете, а к комплексу в целом, а широко распространенный индекс Х-47М2 — результат журналистской ошибки. Тем не менее именно это название закрепилось в публичном пространстве.

Related video

Обозреватели "Милитарного" опубликовали объемный материал, в котором разбирались в вопросе происхождения российской гиперзвуковой ракеты, а также привели некоторые дополнительные детали об оружии.

Ракета Кинжал — опыт времен СССР

Воздушные баллистические ракеты не являются принципиально новым оружием. Еще в СССР существовала ракета Х-15, принятая на вооружение в 1980-х годах. Она могла развивать скорость до 5 Махов и применялась для прорыва ПВО и уничтожения стационарных целей. Однако ограниченный вес боевой части (150 кг) и устаревание конструкции привели к ее списанию к началу 2000-х годов.

К разработке современной ракеты воздушного старта Россия вернулась после распада Союза. Основой для "Кинжала" послужила баллистическая ракета комплекса "Искандер" (9М723), адаптированная для запуска с истребителей-перехватчиков МиГ-31К и МиГ-31И. Первый полет носителя с ракетой состоялся в 2016 году, а в 2018 году российские власти официально представили комплекс "Кинжал".

Советская ракета Х-15 Фото: Открытые источники

Конструкция и возможности "Кинжала"

По открытым данным, ракета имеет длину около 8 метров, диаметр 1 метр и массу порядка 4300 кг. Она оснащается твердотопливным двухрежимным двигателем и боевой частью весом до 480 кг (возможна ядерная версия). Управление осуществляется инерциальной системой с коррекцией по спутниковой навигации и активной радиолокационной головкой на конечном участке полета.

Пуск ракеты "Кинжал" Фото: Открытые источники

Россия заявляет, что "Кинжал" достигает скорости до 10 Махов и обладает высокой маневренностью, что затрудняет ее перехват. Однако на финальной фазе полета ракета замедляется до 3 Махов, где ее успешно перехватывали комплексы Patriot. Кроме того, российские источники заявляют, что корпус ракеты обладает малой радиолокационной заметностью, однако на публичных фотографиях "стелс-покрытие" не замечено.

Заявленная дальность "Кинжала" составляет до 2000 км, однако эксперты отмечают, что в эту цифру включен радиус действия самолета-носителя. Реальная дальность оценивается в 1000–1500 км.

В качестве носителей могут использоваться переработанные перехватчики МиГ-31 — МиГ-31К и МиГ-31И. Обозреватели обратили внимание на одну деталь — в 2018 году заявлялось, что эти ракеты будут интегрированы в Ту-22М3, однако никакой информации об этих работах больше в открытом доступе не появлялось.

"Как видим, в целом эта схема запуска и полета повторяет схему, которая использовалась на ракетах Х-15С, с поправкой на более современную электронику и более твердотопливный двигатель", — подчеркнули в "Милитарном".

Удары Кинжала по Украине и основные характеристики

С 2018 года ракеты неоднократно применялись против Украины, в том числе по объектам гражданской инфраструктуры, напомнили на портале.

Боевая часть российский ракеты "Кинжал" Фото: Нацполиция Украины

По данным украинской разведки, к середине 2025 года Россия способна производить до 15 ракет "Кинжал" ежемесячно. Несмотря на пропагандистское преувеличение их возможностей и спорный статус "гиперзвукового оружия", ракета остается серьезной угрозой для украинского тыла.

Основные характеристики ракеты "Кинжал"

Тип: аэробаллическая ракета с твердотопливным двигателем

Длина около: 8 м

Диаметр: 1 м

Стартовая масса: 4300 кг

Боевая часть: проникающая 480 кг (возможна ядерная)

Скорость: до 10 Махов (на конечном участке — около 3 Маха)

Дальность: 1000–1500 км (заявлено — до 2000 км)

Система управления: инерциальная + спутниковая навигация

Наведение: активная радиолокационная ГСН (версия 9Б918 от "Искандера")

Носители: МиГ-31К, МиГ-31И

Напомним, Военно-воздушные силы Китая получили на вооружение баллистическую ракету воздушного базирования KD-21, которую некоторые эксперты называют аналогом российской ракеты "Кинжал". Она способна атаковать как наземные, так и морские цели, достигая конечной скорости от 4 до 6 Махов.