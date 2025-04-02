Аналог "Кинжала": Китай вооружился аэробаллистической ракетой KD-21 (фото)

Баллистическая ракета воздушного базирования KD-21, впервые представленная на авиасалоне Airshow China в 2022 году, теперь, по-видимому, находится на вооружении воздушных сил КНР. Недавно появившиеся изображения показали, что бомбардировщики H-6K ВВС НОАК вооружены этой ракетой, что свидетельствует о ее оперативном развертывании.

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В материале The War Zone обозреватели пишут, что KD-21, предположительно, разработана на базе противокорабельной баллистической ракеты CM-401, и обладает характеристиками, схожими с российским "Кинжалом". Она способна атаковать как наземные, так и морские цели, достигая конечной скорости от 4 до 6 Махов.

По сравнению с наземными баллистическими ракетами, KD-21, запущенная с H-6K, получает дополнительный запас дальности и маневренности. Причем сам бомбардировщик, способен преодолеть до 3700 миль, а при дозаправке в воздухе потенциально достичь даже побережья Аляски. С учетом того, что ракета может быть оснащена, в том числе, ядерной боеголовкой, она представляет собой грозную систему вооружения.

Ракета запускается с самолета, затем набирает высоту, после чего переходит в фазу снижения по крутой баллистической траектории. Такая схема делает ее сложной для перехвата, особенно если ракета оснащена системой маневрирования на терминальном участке полета.

Китайский H-6K, вооруженный ракетой KD-21 Фото: Соцсети

Есть предположения, что KD-21 может использовать траекторию "дельфинирования" (boost-glide), при которой боеголовка после начального подъема совершает несколько управляемых "прыжков" в атмосфере перед окончательным наведением на цель. Это может существенно увеличить дальность ее полета, возможно, до 1000 километров.

Специалисты обратили внимание на баллистическую траекторию ракеты с сверхзвуковой скоростью (4–6 Махов), что делает KD-21 особенно опасной для современных систем противовоздушной обороны. Тем не менее учитывая опыт боевых действий в Украине, где российская ракета "Кинжал" неоднократно сбивалась современными западными системами ПВО, вопрос эффективности KD-21 против передовых систем ПРО остается открытым. Однако в сочетании с массированными ударами другими средствами нападения она может представлять серьезную угрозу.

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Аналитики подчеркивают, что развертывание KD-21 соответствует стратегии Китая по ограничению доступа и зональному воспрещению (система A2/AD), создавая угрозу для авианосных ударных групп и баз противника. При запуске с H-6K она может быть использована для атак на объекты вдоль Первой цепи островов и далее в Тихом океане.

Напомним, 26 марта стало известно, что китайский истребитель J-36 совершил третий испытательный полет, предоставив редкую возможность оценить последние достижения Китая в области боевой авиации.