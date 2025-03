Кто кого: крейсер Triconderoga ВМС США против китайского Type 055

Противокорабельное вооружение крейсера Type 055 наверняка даст ему преимущество перед американским военным кораблем в открытом бою.

Related video

Соперничество между США и Китаем накалено как никогда. Поскольку Китай расширяется за пределы Первой островной цепи – архипелага, простирающегося от полуострова Камчатка через Японию и Тайвань вплоть до Филиппин, – недавние военно-морские учения в Тасмановом море показывают, что ВМС США вскоре перейдут к непосредственному столкновению с Китаем. Такая война, скорее всего, будет вестись за судьбу Тайваня.

Фокус перевел статью Брэндона Дж. Вайхерта о потенциальном противостоянии кораблей ВМС США и НОАК.

Если американцам удастся создать эффективный метод уничтожения многочисленных китайских средств отрицания/отказа доступа (A2/AD), разбросанных по всему региону, то их военные корабли столкнутся лицом к лицу с военными кораблями ВМФ Народно-освободительной армии (НОАК). На первый взгляд можно предположить, что такое противостояние закончится в кратчайшие сроки, и его исход окончательно решится в пользу Америки. Но такое предположение слишком опасно в реалиях текущего момента, в котором оказались Соединенные Штаты. В конце концов, американцы будут сражаться с Китаем гораздо ближе к его территории, что даст силам Пекина реальное преимущество "игры на своем поле". Кроме того, китайский ВМФ построил современные боевые корабли, и их количество намного больше, чем у ВМС США.

Одним из таких боевых кораблей, который ВМС США, скорее всего, введут в бой против Китая, будет крейсер с управляемыми ракетами класса Ticonderoga. Его противником наверняка станет стелс-крейсер класса Renhai Type 055 ВМФ НОАК.

Крейсер класса Ticonderoga

Впервые введенный в строй в 1983 году для противодействия советским военно-морским силам времен холодной войны, крейсер класса Ticonderoga является краеугольным камнем надводного флота ВМС США. Такие крейсеры оснащены сложной интегрированной боевой системой Aegis, сочетающей в себе радар, командование и управление вооружением и предназначенной для защиты кораблей от атакующих самолетов, ракет и других угроз.

Крейсеры класса Ticonderoga имеют стандартную конфигурацию из 122 ячеек системы вертикального пуска (VLS). Их вооружение разнообразно. Крейсеры Ticonderoga несут на борту ракеты класса "земля-воздух" SM-2, SM-3 и SM-6, крылатые ракеты Tomahawk и противолодочное оружие ASROC. Радар AN/SPY-1 позволяет кораблям класса Ticonderoga отслеживать сотни целей одновременно.

Однако есть реальные опасения, что класс Ticonderoga слишком устарел. В то же время ВМС США испытывают трудности со строительством более новых боевых кораблей на замену этим крейсерам, что объясняет, почему Пентагон отменил свой изначальный план списания трех из девяти кораблей класса Ticonderoga в 2027 году (в тот самый год, когда, по мнению специалистов по оборонному планированию Пентагона, Китай сможет напасть на Тайвань). Общий службы крейсеров класса Ticonderoga был продлен до 2029 года.

Ракетный крейсер USS Antietam (CG 54) класса Ticonderoga

Крейсер класса Renhai Type 055

Сравните почтенный класс Ticonderoga с китайским стелс-крейсером с управляемыми ракетами Type 055 Renhai. Эти корабли явно новее стареющих кораблей Ticonderoga. Кроме того, китайские крейсеры значительно крупнее своих противников.

Крейсеры Type 055 имеют примерно на десять ячеек для вооружений меньше (112), чем класс Ticonderoga. Однако, по мнению большинства аналитиков, более крупные и глубокие отсеки Type 055 позволят использовать более мощные и разнообразные боеприпасы, в том числе противокорабельные баллистические ракеты (ПБР) в будущем.

Китайский крейсер Type 055 Фото: Открытые источники

Решающее индустриальное превосходство Китая

И еще одна важная деталь: китайцы строят крейсеры Type 055 со скоростью два корабля в год. По состоянию на 2024 год китайская НОАК будет располагать шестью относительно новыми крейсерами Type 055. Если эти цифры верны, то к концу этого года у китайцев будет 8 крейсеров, в следующем году – 10, а еще через год – 12. Таким образом, если конфликт разразится в 2027 году, китайцы будут обладать 12 крейсерами Type 055, которые легко смогут массово противостоять американским кораблям класса Ticonderoga на поле боя и перегрузить их системы Aegis.

По официальным данным, крейсеры класса Ticonderoga обладают превосходными средствами ПВО и противоракетной обороны (ПРО). Эти системы могут лучше нейтрализовать атаки Type 055. Тем не менее, противокорабельное оружие Type 055, скорее всего, даст ему преимущество перед американским военным кораблем в бою. Не стоит забывать и о том, что китайские Type 055 могут действовать на поле боя сообща и запросто одолеть немногочисленные крейсера класса Ticonderoga.

Военно-морское сражение никогда не происходит один на один. Если учесть другие показатели флотов двух стран, а также географию, в которой будет происходить боевое столкновение, можно сделать отрезвляющий вывод: впервые за долгое время ВМС США, скорее всего, не выйдут бесспорными победителями в столкновении с китайским ВМФ.

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт – аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его следующая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, выйдет 22 октября в издательстве Encounter Books. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.