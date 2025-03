Хто кого: крейсер Triconderoga ВМС США проти китайського Type 055

Протикорабельне озброєння крейсера Type 055 напевно дасть йому перевагу перед американським військовим кораблем у відкритому бою.

Суперництво між США і Китаєм напружене як ніколи. Оскільки Китай розширюється за межі Першого острівного ланцюга — архіпелагу, що тягнеться від півострова Камчатка через Японію і Тайвань аж до Філіппін, — нещодавні військово-морські навчання в Тасмановому морі показують, що ВМС США незабаром перейдуть до безпосереднього зіткнення з Китаєм. Така війна, найімовірніше, буде вестися за долю Тайваню.

Фокус переклав статтю Брендона Дж. Вайхерта про потенційне протистояння кораблів ВМС США і НВАК.

Якщо американцям вдасться створити ефективний метод знищення численних китайських засобів заперечення/відмови доступу (A2/AD), розкиданих по всьому регіону, то їхні військові кораблі зіткнуться віч-на-віч з військовими кораблями ВМФ Народно-визвольної армії (НВАК). На перший погляд можна припустити, що таке протистояння закінчиться в найкоротші терміни, і його результат остаточно вирішиться на користь Америки. Але таке припущення занадто небезпечне в реаліях поточного моменту, в якому опинилися Сполучені Штати. Зрештою, американці битимуться з Китаєм набагато ближче до його території, що дасть силам Пекіна реальну перевагу "гри на своєму полі". Крім того, китайський ВМФ побудував сучасні бойові кораблі, і їхня кількість набагато більша, ніж у ВМС США.

Одним із таких бойових кораблів, який ВМС США, найімовірніше, введуть у бій проти Китаю, буде крейсер із керованими ракетами класу Ticonderoga. Його противником напевно стане стелс-крейсер класу Renhai Type 055 ВМФ НВАК.

Крейсер класу Ticonderoga

Вперше введений в дію 1983 року для протидії радянським військово-морським силам часів холодної війни, крейсер класу Ticonderoga є наріжним каменем надводного флоту ВМС США. Такі крейсери оснащені складною інтегрованою бойовою системою Aegis, що поєднує в собі радар, командування і управління озброєнням і призначена для захисту кораблів від атакуючих літаків, ракет та інших загроз.

Крейсери класу Ticonderoga мають стандартну конфігурацію зі 122 осередків системи вертикального пуску (VLS). Їхнє озброєння різноманітне. Крейсери Ticonderoga несуть на борту ракети класу "земля-повітря" SM-2, SM-3 і SM-6, крилаті ракети Tomahawk і протичовнову зброю ASROC. Радар AN/SPY-1 дає змогу кораблям класу Ticonderoga відстежувати сотні цілей одночасно.

Однак є реальні побоювання, що клас Ticonderoga занадто застарів. Водночас ВМС США зазнають труднощів із будівництвом новіших бойових кораблів на заміну цим крейсерам, що пояснює, чому Пентагон скасував свій початковий план списання трьох із дев'яти кораблів класу Ticonderoga у 2027 році (у той самий рік, коли, на думку фахівців з оборонного планування Пентагону, Китай зможе напасти на Тайвань). Загальний термін служби крейсерів класу Ticonderoga було продовжено до 2029 року.

Ракетний крейсер USS Antietam (CG 54) класу Ticonderoga

Крейсер класу Renhai Type 055

Порівняйте поважний клас Ticonderoga з китайським стелс-крейсером з керованими ракетами Type 055 Renhai. Ці кораблі явно новіші за старіючі кораблі Ticonderoga. Крім того, китайські крейсери значно більші за своїх супротивників.

Крейсери Type 055 мають приблизно на десять осередків для озброєнь менше (112), ніж клас Ticonderoga. Однак, на думку більшості аналітиків, більші і глибші відсіки Type 055 дадуть змогу використовувати потужніші та різноманітніші боєприпаси, зокрема протикорабельні балістичні ракети (ПБР) у майбутньому.

Китайський крейсер Type 055 Фото: Відкриті джерела

Вирішальна індустріальна перевага Китаю

І ще одна важлива деталь: китайці будують крейсери Type 055 зі швидкістю два кораблі на рік. Станом на 2024 рік китайська НВАК матиме у своєму розпорядженні шість відносно нових крейсерів Type 055. Якщо ці цифри вірні, то до кінця цього року у китайців буде 8 крейсерів, наступного року — 10, а ще через рік — 12. Таким чином, якщо конфлікт вибухне у 2027 році, китайці матимуть 12 крейсерів Type 055, які легко зможуть масово протистояти американським кораблям класу Ticonderoga на полі бою і перевантажити їхні системи Aegis.

За офіційними даними, крейсери класу Ticonderoga володіють чудовими засобами ППО і протиракетної оборони (ПРО). Ці системи можуть краще нейтралізувати атаки Type 055. Проте, протикорабельна зброя Type 055, найімовірніше, дасть йому перевагу перед американським військовим кораблем у бою. Не варто забувати і про те, що китайські Type 055 можуть діяти на полі бою спільно і запросто здолати нечисленні крейсери класу Ticonderoga.

Військово-морська битва ніколи не відбувається сам на сам. Якщо врахувати інші показники флотів двох країн, а також географію, в якій відбуватиметься бойове зіткнення, можна дійти протверезного висновку: уперше за довгий час ВМС США, найімовірніше, не вийдуть беззаперечними переможцями в зіткненні з китайським ВМФ.

Про автора

Брендон Дж. Вайхерт — аналітик з національної безпеки National Interest, колишній співробітник Конгресу і геополітичний аналітик, який пише для The Washington Times, Asia Times і The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" і "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Його наступна книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, вийде 22 жовтня у видавництві Encounter Books. За Вайхертом можна стежити у Twitter: @WeTheBrandon.