Збиття Су-34 на Запоріжжі: чим могли дістати винищувач ЗС РФ, — експерт (відео)

Винищувач Су-34 Російської Федерації, який летів скидати керовані авіабомби на Запоріжжя, міг летіти по традиційній траєкторії і тому потрапив під удар Збройних сил України, пояснив військовий експерт Михайло Жирохов. До спецоперації могли долучити літак дальнього радіолокаційного виявлення від Швеції та іншу військову техніку, отриману від західних партнерів.

Для удару по Су-34 могли використати винищувач F-16 або ЗРК Patriot, сказав Жирохов в ефірі медіа NV. Втім, версій існує кілька і точно невідомо, як з них відповідає дійсності.

Збиття Су-34 - Жирохов про варіанти дій ЗСУ див. з 1:14

Військовий експерт відповів на питання журналіста, чи могли ЗСУ застосувати F-16 або "блукаючий" Patriot. На думку Жирохова, подія сталась, оскільки російські пілоти, радше за все, рухались шаблонним маршрутом, оскільки звикли, що їм ніяк не протидіють. Цією необачністю скористались українці й влаштували засідку, додав він.

"Коли немає протидії на фронті, там люди, ті ж самі пілоти, втрачають якийсь хист, вони втрачають обережність. І тому організація засідки була тільки справою часу", — пролунало в ефірі.

Проти Су-34 дійсно могли застосувати західні винищувачі чи ЗРК, погодився експерт. Така можливість є, оскільки є відповідні ракети, наприклад, для F-16. Водночас, щоб таку спецоперацію провів саме F-16, мали б застосувати літак дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ). Жирохов уточнив, що такий літак дійсно міг надійти від Швеції та "вже доїхав до України".

Збиття Су-34 — деталі

Зазначимо, зранку 25 вересня Генштаб ЗСУ повідомив про збиття винищувача Су-34 над Запорізькою областю. Подія відбулась близько 4 год, уточнило командування. Також наголошується, що літак скидав керовані авіабомби на Запоріжжя. Тим часом на у каналі Flightbomber російського пілота Іллі Туманова, який зазвичай реагує на подібні інциденти, поки не писали про втрату винищувача в Україні.

Фокус писав про російські літаки, як використовуються на війні проти України.

Су-34 — винищувач-бомбардувальник, вартістю 33-50 млн дол. з бойовим радіусом роботи близько 1 тис. км на висоті до 17 км. На фото, опублікованих російське Міноборони, показали чотири 500-кілограмові бомби, які здатен нести літак Су-34 ЗС РФ. Щоб скинути КАБ, винищувач має наблизитись до цілі на відстань близько 30-100 км (залежно від модифікації бомби). Орієнтовно, щоб дістати до околиць Запоріжжя, літак мав би робити пуски у районі Василівки, або Токмака, або Мелітополя.

Нагадуємо, російська корпорація ОАК у вересні повідомляла про чергову партію винищувачів Су-34, яка надійде у ЗС РФ. Тим часом OSINTери відшукали фото нових літаків Су-57 та оцінили орієнтовну кількість.