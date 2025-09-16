Ритмічний потік Су-34: які темпи виготовлення фронтових бомбардувальників РФ

Протягом дев'яти місяців 2025 року "Об'єднана авіаційна компанія" Російської Федерації чотири рази інформувала про виготовлення нових фронтових бомбардувальників С-34, які активно застосовуються на російсько-українській війні. Крім того, росіяни заявили, що вересень став місяцем з рекордною поставкою авіації.

Related video

Новосибірський авіаційний завод ім. В. П. Чкалова, який займається Су-34 та Су-35, відзвітував про "ритмічні серійні постачання у війська", ідеться у публікації на порталу "Ростєх". Тим часом аналітик польського медіа Defence24 пояснив, що темпи виготовлення, — ймовірно, по два літаки на квартал.

У статті ідеться про чотири випадки постання Су-34 (15 вересня, 12 серпня, 10 липня, 19 квітня) та чотири — Су-35 (29 березня, 12 травня, 25 червня, 21 серпня). За підрахунками аналітика Defence24 станом на вересень російська армія, ймовірно, отримала близько 16 бомбардувальників, якщо вважати, що кількість літаків у кожній партії — по два. Разом з тим, у ЗС РФ не відправили жодного Су-30СМ2 чи Су-57, але два Су-30СМ пішли у Білорусь, а один експортний Су-57 — в Алжир. Аналітик навів фото ОАК, на яких — фронтові бомбардувальники 2025 р.в.

Водночас у 2025 році відомо про три втрачених Су-34 (два підбили, один упав сам) і ще два розібрали на запчастини. Сумарні втрати ЗС РФ — "мінус" 39 фронтових бомбардувальників цього типу, написав аналітик. За його оцінками, виготовили лише 32 на тлі втрат більших за виробництво.

"Таким чином, чиста кількість російських Су-34, ймовірно, збільшилася на три літаки цього року, якщо росіяни не зазнали інших втрат, про які нам невідомо. Тим часом загальні підтверджені втрати Су-34 у цій війні становлять 39 літаків, тоді як виробництво досягло 32 літаків. Тенденції вказують на те, що виробництво Су-34 зросло після 2023 року, як і Су-35", — підсумували на Defence24.

Літаки Су-34 РФ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про літаки С-34 РФ, які надійшли у російську армію у 2025 році. При цьому росЗМІ не уточнювали, про яку кількість ідеться, але писали про це у множині. Водночас у серпні OSINTери помітили бомбардувальник, розфарбованого у помаранчевий колір. Фото зробили у Новосибірську — місті, в якому розташований авіазавод. Аналітики пояснили, що ідеться про літак Су-34, який, ймовірно, підготували для Алжиру. Відповідно до укладеної угоди, африканська країна отримає 14 літаків: перший помітили у травні 2025 року.

Нагадуємо, 5 вересня в Україні помітили незвичний літак МіГ-29, який мав азербайджанський камуфляж. Тим часом у серпні супутникові фото показали ангари у Морозовську для захисту літаків Су-34 РФ.