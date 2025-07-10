Тільки із заводу: в РФ виготовили нові винищувачі Су-34 і передали їх ПКС РФ

Літаки пройшли повний цикл заводських випробувань і здійснили переліт на аеродром базування. В ОАК заявили, що цього року планують подальше збільшення обсягів випуску бойових машин.

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Повітряно-космічні сили РФ отримали новенькі винищувачі Су-34. Їх виготовили цього року і передали Міноборони Росії. Про це повідомляє Публічне акціонерне товариство "Об'єднана авіабудівна корпорація" Держкорпорації Ростех.

"ОАК передала Міноборони Росії чергові винищувачі-бомбардувальники Су-34. Машини поповнили парк оперативно-тактичної авіації ВКС Росії. Літаки виготовлені у межах виконання Держоборонзамовлення за програмою цього року", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що екіпажі, які літатимуть на цих винищувачах, вже прийняли їх. Яку саме кількість літаків передали ПКС РФ, не повідомили, але судячи з усього, йдеться про пару літаків.

Літаки пройшли повний цикл заводських випробувань, перевірені на різних робочих режимах та здійснили переліт на аеродром базування.

В ОАК заявили, що цього року планують подальше збільшення обсягів випуску бойових машин.

Винищувач Су-34: що відомо

Винищувач-бомбардувальник Су-34 призначений для ураження наземних (надводних) та повітряних цілей, об'єктів інфраструктури, прикритих засобами ППО та розташованих на значних віддаленнях від аеродрому базування.

Літак може працювати при вогневій та інформаційній протидії противника, вдень і вночі у простих та складних метеорологічних умовах, на будь-якому географічному театрі воєнних дій. Су-34 застосовує некеровані та керовані авіаційні засоби ураження. Також може використовуватись для виконання завдань повітряної розвідки.

Нагадаємо, що 25 червня ПКС РФ отримали нові винищувачі Су-35С, які щойно виготовили на авіазаводах в межах Держоборонзамовлення.