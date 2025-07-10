Только с завода: в РФ изготовили новые истребители Су-34 и передали их ВКС РФ

Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний и совершили перелет на аэродром базирования. В ОАК заявили, что в этом году планируют дальнейшее увеличение объемов выпуска боевых машин.

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Воздушно-космические силы РФ получили новенькие истребители Су-34. Их изготовили в этом году и передали Минобороны России. Об этом сообщает Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация" Госкорпорации Ростех.

"ОАК передала Минобороны России очередные истребители-бомбардировщики Су-34. Машины пополнили парк оперативно-тактической авиации ВКС России. Самолеты изготовлены в рамках выполнения Гособоронзаказа по программе этого года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи, которые будут летать на этих истребителях, уже приняли их. Какое именно количество самолетов передали ВКС РФ, не сообщили, но судя по всему, речь идет о паре самолетов.

Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, проверены на различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования.

В ОАК заявили, что в этом году планируют дальнейшее увеличение объемов выпуска боевых машин.

Истребитель Су-34: что известно

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.

Самолет может работать при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий. Су-34 применяет неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения. Также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки.

Напомним, что 25 июня ВКС РФполучили новые истребители Су-35С, которые только что изготовили на авиазаводах в рамках Гособоронзаказа.