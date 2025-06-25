Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

"Приближать победу": в России изготовили новые истребители Су-35С и передали их ВКС РФ

вкс россии, ссс рф, истребители, су-35, су-35С, самолеты, производство, война в украине
Су-35С ВКС России

Воздушно-космические силы России получили новые истребители Су-35С, которые только что изготовили на авиазаводах в рамках Гособоронзаказа.

Related video

Новые истребители поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Госкорпорации Ростех.

ОАК передала Минобороны России очередные новые самолеты Су-35С. Истребители предназначены для уничтожения наземных и надводных объектов в разное время суток в простых и сложных погодных условиях на больших удалениях от аэродрома базирования.

Fullscreen

Партия новых самолетов была изготовлена в рамках Гособоронзаказа.

"Наши машины помогают выполнять все поставленные задачи и приближать победу", — отметил первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

В ОАК говорят, что намерены сохранять ритм работы по изготовлению новых самолетов.

"До 2030 года планируем повысить производительность труда на 30%. Эта работа дает нам возможность существующими ресурсами обеспечить большие объемы выпуска продукции по гособоронзаказу, который в этом году растет и превысит высокие показатели прошлого года", — сказал генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen

Сколько именно самолетов было передано ВКС РФ не сообщается.

Напомним, что ранее сообщалось, что Украине нужна сеть высокоточных радиолокационных станций, чтобы экипажи дронов-перехватчиков могли эффективно уничтожать российские ударные беспилотники "Шахед".

Также сообщалось, что до конца 2025 года Нидерланды передадут Украине сотню радиолокационных станций, гибридные опционально пилотируемые наземные дроны от Rheinmetall и выделят 80 миллионов евро на производство дронов.