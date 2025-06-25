"Приближать победу": в России изготовили новые истребители Су-35С и передали их ВКС РФ

Воздушно-космические силы России получили новые истребители Су-35С, которые только что изготовили на авиазаводах в рамках Гособоронзаказа.

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Новые истребители поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Госкорпорации Ростех.

ОАК передала Минобороны России очередные новые самолеты Су-35С. Истребители предназначены для уничтожения наземных и надводных объектов в разное время суток в простых и сложных погодных условиях на больших удалениях от аэродрома базирования.

Партия новых самолетов была изготовлена в рамках Гособоронзаказа.

"Наши машины помогают выполнять все поставленные задачи и приближать победу", — отметил первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

В ОАК говорят, что намерены сохранять ритм работы по изготовлению новых самолетов.

"До 2030 года планируем повысить производительность труда на 30%. Эта работа дает нам возможность существующими ресурсами обеспечить большие объемы выпуска продукции по гособоронзаказу, который в этом году растет и превысит высокие показатели прошлого года", — сказал генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

Сколько именно самолетов было передано ВКС РФ не сообщается.

Напомним, что ранее сообщалось, что Украине нужна сеть высокоточных радиолокационных станций, чтобы экипажи дронов-перехватчиков могли эффективно уничтожать российские ударные беспилотники "Шахед".

Также сообщалось, что до конца 2025 года Нидерланды передадут Украине сотню радиолокационных станций, гибридные опционально пилотируемые наземные дроны от Rheinmetall и выделят 80 миллионов евро на производство дронов.