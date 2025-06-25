"Наближати перемогу": в Росії виготовили нові винищувачі Су-35С і передали їх ПКС РФ

Повітряно-космічні сили Росії отримали нові винищувачі Су-35С, які щойно виготовили на авіазаводах в межах Держоборонзамовлення.

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Нові винищувачі покоління 4++ пройшли повний цикл заводських випробувань у різних робочих режимах та здійснили переліт на аеродром базування. Про це повідомляє пресслужба ПАТ "Об'єднана авіабудівна корпорація" Держкорпорації Ростех.

ОАК передала Міноборони Росії чергові нові літаки Су-35С. Винищувачі призначені для знищення наземних та надводних об'єктів в різний час доби у простих та складних погодних умовах на великих віддаленнях від аеродрому базування.

Партія нових літаків була виготовлена в межах Держоборонзамовлення.

"Наші машини допомагають виконувати всі поставлені завдання та наближати перемогу", — зазначив перший заступник генерального директора Держкорпорації Ростех Володимир Артяков.

В ОАК кажуть, що мають намір зберігати ритм роботи щодо виготовлення нових літаків.

"До 2030 року плануємо підвищити продуктивність праці на 30%. Ця робота дає нам можливість існуючими ресурсами забезпечити великі обсяги випуску продукції за держоборонзамовленням, яке цього року зростає та перевищить високі показники минулого року", – сказав генеральний директор ОАК Вадим Бадеха.

Скільки саме літаків було передано ПКС РФ не повідомляється.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Україні потрібна мережа високоточних радіолокаційних станцій, щоб екіпажі дронів-перехоплювачів могли ефективно знищувати російські ударні безпілотники "Шахед".

Також повідомлялося, що до кінця 2025 року Нідерланди передадуть Україні сотню радіолокаційних станцій, гібридні опційно пілотовані наземні дрони від Rheinmetall та виділять 80 мільйонів євро на виробництво дронів.