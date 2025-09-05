Україна отримала МіГ-29 з Азербайджану: у мережі з'явилися нові фото винищувача

Українські Повітряні сили поповнили свій парк бойової авіації винищувачами МіГ-29, які раніше належали Азербайджану. На це вказують нові фотографії, що з'явилися в мережі, — на них зображено літак із характерним азербайджанським камуфляжним забарвленням, що поєднує синій, сірий і фіолетово-сірий відтінки.

На опубліковані в мережі X кадри з винищувачами МіГ-29 звернули увагу оглядачі The War Zone. Було зазначено, що літак, який потрапив у поле зору, виконував бойове завдання, оскільки він ніс озброєння класу "повітря-повітря" Р-27 і Р-73, проте дата і місце зйомки невідомі.

Ще 2022 року надходили відомості, що кілька азербайджанських МіГ-29 перебували на ремонті на Львівському авіаційно-ремонтному заводі та залишилися в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії. За даними, ці літаки пережили російський удар по заводу в березні 2022 року. Тепер вони могли бути введені в стрій українських ВПС.

Неясно, чи були літаки офіційно передані Києву, продані або фактично конфісковані. Однак факт їхньої появи на службі вказує на розширення можливостей України з підтримання боєздатності парку МіГ-29, який постраждав від бойових втрат.

Авіація ЗСУ — як політика Азербайджану допомогла Україні

Свідоцтва про появу азербайджанських МіГ-29 в Україні збіглися із загостренням відносин Баку та Москви. Арешти та загибель азербайджанців у Росії викликали різку реакцію Азербайджану, а випадкове збиття росіянами літака Azerbaijan Airlines 2024 року додатково погіршило двосторонні відносини.

Хоча Азербайджан залишається важливим логістичним партнером Росії, нинішня динаміка вказує на його прагнення дистанціюватися від Москви. На цьому тлі підтримка України, включно з можливою передачею авіації, виглядає логічним кроком, вважають аналітики.

Кремль втрачає роль посередника: що відомо про загострення конфлікту Азербайджану з РФ

На закінчення оглядачі зазначили, що попри появу в лавах Повітряних сил ЗСУ західних винищувачів F-16 і Mirage 2000, МіГ-29, як і раніше, високо цінується українськими військовими.

"Це підтверджується його постійною адаптацією до нового озброєння, як західного, так і вітчизняного виробництва. Завдяки значним запасам запасних частин і добре навченому обслуговуючому персоналу, МіГ-29 вважається простим в обслуговуванні та адаптації", — підкреслили експерти.

Нагадаємо, 4 вересня стало відомо, що Міністерство оборони Угорщини проводить офіційне розслідування з приводу зникнення запчастин зі списаних літаків МіГ-29, які розміщуються на військовому аеродромі в Кечкемет. У ЗМІ просочилася версія, що обладнання могли таємно передати Україні.