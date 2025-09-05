Украина получила МиГ-29 из Азербайджана: в сети появились новые фото истребителя

Украинские Воздушные силы пополнили свой парк боевой авиации истребителями МиГ-29, ранее принадлежавшими Азербайджану. На это указывают появившиеся в сети новые фотографии — на них запечатлен самолет с характерной азербайджанской камуфляжной окраской, сочетающей синий, серый и фиолетово-серый оттенки.

Related video

На опубликованные в сети X кадры с истребителями МиГ-29 обратили внимание обозреватели The War Zone. Было отмечено, что попавший в поле зрения самолет выполнял боевое задание, так как он нес вооружение класса "воздух-воздух" Р-27 и Р-73, однако дата и место съемки неизвестны.

Еще в 2022 году поступали сведения, что несколько азербайджанских МиГ-29 находились на ремонте на Львовском авиационно-ремонтном заводе и остались в Украине после начала полномасштабного вторжения России. По данным, эти самолеты пережили российский удар по заводу в марте 2022 года. Теперь они могли быть введены в строй украинских ВВС.

Неясно, были ли самолеты официально переданы Киеву, проданы или фактически конфискованы. Однако факт их появления на службе указывает на расширение возможностей Украины по поддержанию боеспособности парка МиГ-29, пострадавшего от боевых потерь.

Авиация ВСУ — как политика Азербайджана помогла Украине

Свидетельства о появлении азербайджанских МиГ-29 в Украине совпали с обострением отношений Баку и Москвы. Аресты и гибель азербайджанцев в России вызвали резкую реакцию Азербайджана, а случайное сбитие россиянами самолета Azerbaijan Airlines в 2024 году дополнительно ухудшило двусторонние отношения.

Хотя Азербайджан остается важным логистическим партнером России, нынешняя динамика указывает на его стремление дистанцироваться от Москвы. На этом фоне поддержка Украины, включая возможную передачу авиации, выглядит логичным шагом, считают аналитики.

Важно

Кремль теряет роль посредника: что известно об обострении конфликта Азербайджана с РФ

В заключение обозреватели отметили, что несмотря на появление в рядах Воздушных сил ВСУ западных истребителей F-16 и Mirage 2000, МиГ-29 по-прежнему высоко ценится украинскими военными.

"Это подтверждается его постоянной адаптацией к новому вооружению, как западного, так и отечественного производства. Благодаря значительным запасам запасных частей и хорошо обученному обслуживающему персоналу, МиГ-29 считается простым в обслуживании и адаптации", — подчеркнули эксперты

Напомним, 4 сентября стало известно, что Министерство обороны Венгрии проводит официальное расследование по поводу исчезновения запчастей из списанных самолетов МиГ-29, которые размещаются на военном аэродроме в Кечкемет. В СМИ просочилась версия, что оборудование могли тайно передать Украине.