В Венгрии с самолетов МиГ-29 исчезли дефицитные запчасти: мог ли Будапешт передать их ВСУ, — СМИ

Из восьми венгерских истребителей МиГ-29 изъяли несколько деталей, важнейшим из которых был компьютер для управления локатором и системой вооружения. Чтобы все это снять, понадобилось как минимум три человека и сторож.

Related video

В Венгрии из списанных самолетов МиГ-29, которые размещаются на военном аэродроме в Кечкемет, исчезли важные детали и оборудование. Поэтому в обществе стали обсуждать, не могли ли их тайно передать Украине. Об этом пишет венгерская служба Радио Свобода.

Медиа рассказало, что Министерство обороны Венгрии проводит официальное расследование по поводу исчезновения запчастей. В то же время продолжается неофициальное расследование — ищут людей, которые распространили эту информацию.

Согласно заявлениям правительства, в июле этого года неизвестные похитили важные детали из нескольких списанных самолетов МиГ-29, хранившихся в военном аэропорту Кечкемет. Инцидент начала расследовать полиция, а Министерство обороны Венгрии объявило о проведении внутреннего расследования. "Радио Свобода" отмечает, что фактом, который привлекает внимание, является то, что ищут не только воров деталей, но и тех, кто распространил эту информацию.

Журналисты предполагают, что это могла быть организованная операция. На это также намекнул экс-офицер авиации Тибор Сентдьердьи, который много лет служил в Кечкемет. Он считает, что только специалисты могли снимать оборудование с самолетов.

Источники издания рассказали, что из 8 самолетов были изъяты детали, важнейшим из которых был компьютер, управлявший локатором и системой вооружения. Чтобы все это снять понадобилось минимум три человека и сторож, говорится в статье. Расследователи выяснили, что часть аэропорта, где припаркованы списанные МиГ-29, не охвачена камерами наблюдения. Тибор Сентдьердьи добавил, что хотя самолеты хранятся в "удаленном" месте, здесь есть камеры наблюдения, и охранник должен регулярно проходить мимо них.

Чтобы найти виновных, Минобороны Венгрии даже предложило провести тесты ДНК некоторых сотрудников аэропорта, взяв образцы также с обокраденных самолетов.

"Радио Свободы" отметило, что сами венгры уверены, что кража произошла с ведома венгерского правительства, и что оборудование, необходимое для эксплуатации МиГов, было тайно доставлено украинской армии. Возможная причина решения представителей правительства, которое поддерживает РФ, — Москва не использует МиГ-29 в войне, в отличие от Киева.

"Это, конечно, также только теория, но, как мы уже писали ранее, венгерское правительство, кроме своей резко антиукраинской политической риторики, незаметно оказывает Украине значительную поддержку — например, дизельным топливом, которое продается по цене ниже рыночной", — пишет "Радио Свобода".

Самолеты МиГ-29 — что произошло в Венгрии

Напомним, что 15 августа сообщалось, что в Венгрии на военном аэродроме в Кечкемете неустановленные граждане украли часть отсека локатора под носовыми обтекателями истребителя МиГ-29.

Ранее сообщалось, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины начали цеплять управляемые авиационные бомбы к МиГ-29. Такую возможность уже испытали и наработали.