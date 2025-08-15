Пробрались несмотря на охрану: в Венгрии с аэродрома похитили локаторы с истребителей МиГ-29

Истребители МиГ-29 Венгрия получила от Российской Федерации в 1993 году. Москва передала Будапешту 28 самолетов в качестве расчета за государственный долг России. В 2025 году неизвестные лица начали разбирать МиГ-29 и выносить из аэропорта.

В Венгрии на военном аэродроме в Кечкемете произошло чрезвычайное происшествие. Со стратегического объекта неустановленные граждане украли запчасти от снятых с вооружения истребителей МиГ-29. Об этом пишет издание Blick.

Происшествие произошло 2 недели назад, но информация о чрезвычайном происшествии в медиа просочилась только сейчас. Злоумышленники знали, за чем именно пришли: они украли часть отсека локатора под носовыми обтекателями МиГ-29.

"Относительно инцидента возникает несколько вопросов, в частности, как они так легко проникли в усиленно охраняемую зону, и никто их не заметил", — пишет Blick.

По данным издания, воры пробрались на аэродром, перерезав кусачками провода ограждения.

В полиции по факту дерзкой кражи начали уголовное производство, но "учитывая интересы следствия" дополнительной информации журналистам правоохранители не раскрывают.

Самолеты МиГ-29 — детали

Медиа объяснило, что партию МиГ-29 в 1993 году Венгрия получила от РФ. Москва передала Будапешту 28 истребителей в качестве расчета за государственный долг России. Самолеты законсервировали, и сейчас они уже не пригодны к использованию. Эти самолеты вывели из эксплуатации в 2010 году и заменили на самолеты Gripen.

Указывается, что указанные самолеты венгерская национальная служба управления государственным имуществом пыталась продать в 2013 году, но покупателей так и не нашлось.

