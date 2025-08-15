Пробрались попри охорону: в Угорщині з аеродрому викрали локатори з винищувачів МіГ-29

Винищувачі МіГ-29 Угорщина отримала від Російської Федерації у 1993 році. Москва передала Будапешту 28 літаків як розрахунок за державний борг Росії. У 2025 році невідомі особи почали розбирати МіГ-29 та виносити з летовища.

В Угорщині на військовому аеродромі в Кечкеметі сталася надзвичайна подія. Зі стратегічного об'єкта невстановлені громадяни поцупили запчастини від знятих з озброєння винищувачів МіГ-29. Про це пише видання Blick.

Подія сталася 2 тижні тому, але інформація про надзвичайну подію у медіа просочилася лише зараз. Зловмисники знали, по що саме пришли: вони поцупили частину відсіку локатора під носовими обтічниками МіГ-29.

"Щодо інциденту виникає кілька питань, зокрема, як вони так легко проникли до посилено охоронюваної зони, і ніхто їх не помітив", — пише Blick.

За даними видання, крадії пробралися на аеродром, перерізавши кусачками дроти огорожі.

У поліції за фактом зухвалої крадіжки розпочали кримінальне провадження, але "з огляду на інтереси слідства" додаткової інформації журналістам правоохоронці не розкривають.

Літаки МіГ-29 — деталі

Медіа пояснило, що партію МіГ-29 у 1993 році Угорщина отримала від РФ. Москва передала Будапешту 28 винищувачів як розрахунок за державний борг Росії. Літаки законсервували, і зараз вони вже не придатні до використання. Ці літаки вивели з експлуатації у 2010 році й замінили на літаки Gripen.

Вказується, що зазначені літаки угорська національна служба управління державним майном намагалася продати у 2013 році, але покупців так і не знайшлося.

Тим часом Фокус писав про те, скільки літаків МіГ-29 залишилось у ЗСУ і про надію отримати винищувачі, які були на озброєнні армії Польщі. До початку вторгнення Повітряні сили України мали 50 винищувачів цього типу. У Польщі — 15 МіГів, але їх віддавали, а чекала заміни на F-16 США.

Нагадаємо, що у Польщі під Варшавою невідомі поцупили 35-тонний Т-55, вагою понад 36 тонн. Раніше зловмисники викрали одразу чотири танки, які вдалося провезти на вантажних платформах через кілька районів.

Також повідомлялося, що під час рейду на територію РФ бійці "Російського добровольчого корпусу" викрали танк, який належав ФСБ Росії.