Під Варшавою невідомі поцупили 35-тонний танк: раніше вкрали ще чотири

Крадіжка сталася на вихідних, але зникнення танку власник виявив лише через 3 дні. Як вдалося непомітно вивезти таку громіздку машину, залишається загадкою.

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У Прушкові, недалеко від Варшави, сталася незвичайна крадіжка. З пункту прийому металобрухту зник танк Т-55, вагою понад 36 тонн. Про це пише видання TVN 24.

Як йдеться в статті, поліція в Прушкуві розшукує винних у крадіжці знятого з озброєння танка Т-55, який стояв біля сміттєзвалища. Він зник цими вихідними, але власник виявив це лише через кілька днів і одразу ж повідомив до поліції. Як вдалося непомітно вивезти таку громіздку машину, залишається загадкою.

Викрадений танк стояв на сміттєзвалищі у Прушкуві https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2025-03-12/czolg-z-pruszkowa-skradziony-prawie-40-tonowej-maszyny-poszukuje-policja/

У 2009 році в місті Луків на Люблінщині вже відбувалася схожа історія. Тоді зловмисники викрали одразу чотири танки, які вдалося провезти на вантажних платформах через кілька районів.

Танк Т-55 вагою 36,5 тонн є радянським основним бойовим танком 1-го покоління. Він був прийнятий на озброєння радянської армії в 1958 році і випускався протягом чотирьох років. У 1962 році у війська був прийнятий модернізований варіант Т-55А. Танки обох версій випускалися в колишньому Радянському Союзі, колишній Чехословаччині та Польщі (з 1964 року).

Нагадаємо, що раніше під час рейду на територію РФ бійці "Російського добровольчого корпусу" викрали там танк, який належав ФСБ Росії.

Також раніше повідомлялося, що медики 244 батальйона "затрофеїли" механіка-водія танку Толіка, а наступного дня поцупили його танк з екіпажем.