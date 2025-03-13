Под Варшавой неизвестные украли 35-тонный танк: ранее украли еще четыре

Кража произошла на выходных, но исчезновение танка владелец обнаружил лишь спустя 3 дня. Как удалось незаметно вывезти такую громоздкую машину, остается загадкой.

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В Прушкове, недалеко от Варшавы, произошла необычная кража. Из пункта приема металлолома исчез танк Т-55, весом более 36 тонн. Об этом пишет издание TVN 24.

Как говорится в статье, полиция в Прушкуве разыскивает виновных в краже снятого с вооружения танка Т-55, который стоял возле свалки. Он исчез в эти выходные, но владелец обнаружил это только через несколько дней и сразу же сообщил в полицию. Как удалось незаметно вывезти такую громоздкую машину, остается загадкой.

Похищенный танк стоял на свалке в Прушкуве https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2025-03-12/czolg-z-pruszkowa-skradziony-prawie-40-tonowej-maszyny-poszukuje-policja/

В 2009 году в городе Луков на Люблинщине уже происходила похожая история. Тогда злоумышленники похитили сразу четыре танка, которые удалось провезти на грузовых платформах через несколько районов.

Танк Т-55 весом 36,5 тонн является советским основным боевым танком 1-го поколения. Он был принят на вооружение советской армии в 1958 году и выпускался в течение четырех лет. В 1962 году в войска был принят модернизированный вариант Т-55А. Танки обеих версий выпускались в бывшем Советском Союзе, бывшей Чехословакии и Польше (с 1964 года).

Напомним, что ранее во время рейда на территорию РФ бойцы "Российского добровольческого корпуса" похитили там танк, который принадлежал ФСБ России.

Также ранее сообщалось, что медики 244 батальона "затрофеили" механика-водителя танка Толика, а на следующий день украли его танк с экипажем.