Будут "зажигать" ЛБЗ: на самолеты ВСУ МиГ-29 начали цеплять КАБы (фото)

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что продолжают совершенствовать украинские самолеты, в частности, — истребители МиГ-29. Среди прочего, им увеличили крылья и доработали определенные системы.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины начали цеплять управляемые авиационные бомбы к МиГ-29. Такую возможность уже испытали и наработали. Об этом сообщили в телеграмм-канале"Подсолнух", который ведут бойцы ВС ВСУ

В канале отреагировали на фото МиГ-29, которое появилось в соцсетях. На фото заметили объекты, похожие на управляемые авиабомбы (КАБы): выяснилось, что так и есть.

"Да, все мы видим, что МиГ-29 теперь могут носить наш КАБ. В принципе это было ожидаемо и логично, потому что он наш. Отметим также, что работу по совершенствованию продолжили, увеличили крылья, доработали системы, может немного больше, но еще недостаточно", — говорится в сообщении.

Самолет МиГ-29 — украинский истребитель с КАБом под фюзеляжем

В телеграмм-канале "Соняшник" отметили, что пока не достигнута необходимая отметка, "носить" этот образец никто не будет, но сообщили, что в ВС ВСУ есть более мощные средства, которые вероятно, к зиме уже будут "зажигать на ЛБЗ".

"Носить их на Су-24 на ЛБЗ — не лучшая идея, тогда как более маневренные истребители сделают это лучше. Забыл только за один нюанс: "Фото с полигона". Прицепили, облетали и отложили на будущее, есть сейчас более крутая идея, чем простая свободно-падающая бомба. Есть также возможности покупать уже готовые зарубежные образцы, что мы и делаем", — написал "Соняшник".

Самолеты МиГ-29 — что известно о КАБах

На портале Defense Express также написали о КАБах на МиГ-29 и отметили, что украинские авиабомбы, вероятно, весят 500 кг и могут лететь на расстояние до 60 км (с планом — до 80 км). Также аналитики предположили, что благодаря новым средствам поражения Воздушные силы смогут "нарастить массовость и частоту ударов". Впрочем, с подобным предположением не согласились в канале "Подсолнух": объяснили, что вряд ли будет наращивание, поскольку количество самолетов и пилотов не изменилось.

Напомним, что ранее ВС ВСУ подтвердили использование реактивных дронов ADM-160 MALD для прорыва российской ПВО. Дроны используются как истребителями Су-27, так и МиГ-29, где для этого предусмотрены специальные пилоны под крыльями.

20 августа на оккупированной Россией части Запорожской области украинские пилоты попали в командный пункт ВС РФ в 2 километрах от линии боевого соприкосновения. Украинские МиГ-29 били по российским оккупантам бомбами GBU 62 с воздуха.