Для прорыва российской ПВО: в ВСУ показали воздушную ловушку ADM-160 на Су-27 (видео)

Воздушные силы Украины официально подтвердили использование реактивных дронов ADM-160 MALD, предназначенных для имитации крылатых ракет или других воздушных целей во время прорыва российской противовоздушной обороны. Дроны используются как истребителями Су-27, так и МиГ-29, где для этого предусмотрены специальные пилоны под крыльями.

Доказательства применения ADM-160 MALD содержатся в официальном видео, опубликованном Воздушными силами ВСУ, где экипажи обсуждают боевую работу истребителей.

Авиация ВСУ - кадры полета Су-27 Воздушных сил Украины

На кадрах Су-27 показан с двумя MALD, закрепленными на внутренних точках подвески. Ранее подобные пилоны использовались для французских управляемых бомб Hammer и американских JDAM-ER, что подтверждает адаптацию украинских самолетов под западные вооружения.

Как отметили обозреватели The War Zone, первые свидетельства применения MALD в Украине появились весной 2023 года, когда обломки системы нашли в Луганской области, а позже — в Херсонской. С тех пор ложные цели стали важным элементом тактики украинских воздушных сил, обеспечивая прикрытие для крылатых ракет Storm Shadow и SCALP EG.

Авиация ВСУ — что известно о системе ADM-160 MALD

MALD (Miniature Air-Launched Decoy) представляет собой небольшую ракетоподобную систему, предназначенную для отвлечения и дезориентации вражеской ПВО. В отличие от ударных боеприпасов, она не уничтожает цели напрямую, а принимает на себя огонь противника, создавая условия для успешного применения других вооружений.

Каждый MALD оснащен небольшим турбореактивным двигателем, позволяющим лететь по запрограммированному маршруту или зависать в районе целей, создавая заметный радиолокационный след. Это существенно повышает эффективность ударов по российским объектам, снижая вероятность перехвата основной ракеты.

Схема системы MALD

Украинские летчики отмечают, что MALD используется в связке с противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM, а также с крылатыми ракетами Storm Shadow и SCALP EG. Такое комплексное применение дает Воздушным силам ВСУ значительное тактическое преимущество, позволяя наносить удары по российским объектам с меньшими потерями.

Напомним, в начале июня украинский истребитель Су-27 из состава 39-й бригады тактической авиации ВСУ нанес удар по российской зенитной установке с помощью американской ракеты AGM-88 HARM. Это было первым визуальным подтверждением уничтоженного ЗРК противника данным видом вооружения.