Адаптация HARM: Су-27 ВСУ успешно поразил российскую систему ПВО ракетой AGM-88 (видео)

Украинский истребитель Су-27 из состава 39-й бригады тактической авиации Воздушных сил Украины нанес удар по российской зенитной установке с помощью американской ракеты AGM-88 HARM. Это первое визуальное подтверждение уничтоженного ЗРК россиян данным видом вооружения.

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Об этом 2 июня сообщили обозреватели Army Recognition.

В материале говорится, зафиксированный случай боевого применения ракеты HARM с борта Су-27 подтверждает успешную интеграцию вооружения НАТО в авиационные платформы советской эпохи.

Момент поражения зафиксировал разведывательный БПЛА. На видео можно увидеть вторичный взрыв твердотопливного двигателя и неконтролируемый пуск ракеты российского зенитного комплекса. Из-за низкого качества видео точно идентифицировать тип цели сложно, однако, вероятно, речь идет о зенитном комплексе "Бук" или "Тор".

Кратко о Су-27 и AGM-88 HARM

Самолет Су-27 был разработан в 1980-х годах как тяжелый истребитель для завоевания превосходства в воздухе. Его конструкция изначально не предусматривала оснащение средствами радиоэлектронной борьбы и высокоточным вооружением для подавления ПВО. Тем не менее, отмечают эксперты, в ходе войны в Украине удалось модернизировать этот тип самолета, приспособив его к применению современных западных боеприпасов — в частности, ракеты AGM-88 HARM.

Украинский истребитель Су-27 и американская ракета AGM-88 Фото: Army Recognition

Разработанная в США, HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) предназначена для поражения радаров и элементов систем ПВО. Она способна действовать на дальности до 150 км, развивая скорость более 2 Маха. Ракета оснащена боевой частью WDU-21/B массой 66 кг, поражающей технику и радиолокационные станции осколками при подрыве. Наведение осуществляется на источник радиочастотного излучения, что делает ее крайне эффективной в борьбе с мобильными ЗРК.

Результат технической адаптации HARM

Специалисты отмечают, что интеграция AGM-88 в арсенал украинских Су-27 потребовала серьезных доработок. Несмотря на отсутствие цифровых систем западного образца, украинские инженеры реализовали базовую интеграцию ракеты в авионику и систему управления огнем.

Полеты с HARM проводятся по заранее заданным профилям, с привлечением разведывательной информации и средствами радиоэлектронной борьбы для поддержки миссий подавления ПВО.

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Таким образом это боевое применение демонстрирует новый уровень возможностей украинской авиации. Если ранее Су-27 ограничивался нанесением ударов свободнопадающими бомбами или неуправляемыми ракетами, что требовало входа в зоны действия ПВО, то теперь самолет способен поражать цели с безопасного расстояния. Такая трансформация расширяет тактический диапазон применения Су-27 и повышает выживаемость пилотов.

Кроме того, видеоподтверждение уничтожения российской ЗРК с борта Су-27 имеет не только практическое, но и стратегическое значение. Оно свидетельствует о растущем потенциале Украины по интеграции натовских вооружений в советские платформы, что ранее считалось крайне сложной задачей.

Ранее сообщалось, что истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ, оснащенный французским высокоточным боеприпасом AASM Hammer, нанес высокоточный удар по дому в приграничном селе Козинка Белгородской области. По данным разведки, там находились российские военные из числа срочников и пограничников.