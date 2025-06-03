Адаптація HARM: Су-27 ЗСУ успішно уразив російську систему ППО ракетою AGM-88 (відео)
Український винищувач Су-27 зі складу 39-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил України завдав удару по російській зенітній установці за допомогою американської ракети AGM-88 HARM. Це перше візуальне підтвердження знищеного ЗРК росіян цим видом озброєння.
Про це 2 червня повідомили оглядачі Army Recognition.
У матеріалі йдеться, зафіксований випадок бойового застосування ракети HARM з борту Су-27 підтверджує успішну інтеграцію озброєння НАТО в авіаційні платформи радянської епохи.
Момент ураження зафіксував розвідувальний БПЛА. На відео можна побачити вторинний вибух твердопаливного двигуна і неконтрольований пуск ракети російського зенітного комплексу. Через низьку якість відео точно ідентифікувати тип цілі складно, проте, ймовірно, йдеться про зенітний комплекс "Бук" або "Тор".
Коротко про Су-27 і AGM-88 HARM
Літак Су-27 був розроблений у 1980-х роках як важкий винищувач для завоювання переваги в повітрі. Його конструкція спочатку не передбачала оснащення засобами радіоелектронної боротьби і високоточним озброєнням для придушення ППО. Проте, зазначають експерти, під час війни в Україні вдалося модернізувати цей тип літака, пристосувавши його до застосування сучасних західних боєприпасів — зокрема, ракети AGM-88 HARM.
Розроблена в США, HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) призначена для ураження радарів і елементів систем ППО. Вона здатна діяти на дальності до 150 км, розвиваючи швидкість понад 2 Маха. Ракета оснащена бойовою частиною WDU-21/B масою 66 кг, що уражує техніку і радіолокаційні станції осколками під час підриву. Наведення здійснюється на джерело радіочастотного випромінювання, що робить її вкрай ефективною в боротьбі з мобільними ЗРК.
Результат технічної адаптації HARM
Фахівці зазначають, що інтеграція AGM-88 в арсенал українських Су-27 потребувала серйозних доробок. Попри відсутність цифрових систем західного зразка, українські інженери реалізували базову інтеграцію ракети в авіоніку і систему управління вогнем.
Польоти з HARM проводяться за заздалегідь заданими профілями, із залученням розвідувальної інформації та засобами радіоелектронної боротьби для підтримки місій придушення ППО.Важливо
Таким чином це бойове застосування демонструє новий рівень можливостей української авіації. Якщо раніше Су-27 обмежувався завдаванням ударів вільнопадаючими бомбами, або некерованими ракетами, що потребувало входу в зони дії ППО, то тепер літак здатний уражати цілі з безпечної відстані. Така трансформація розширює тактичний діапазон застосування Су-27 і підвищує виживання пілотів.
Крім того, відеопідтвердження знищення російської ЗРК з борту Су-27 має не тільки практичне, а й стратегічне значення. Воно свідчить про зростаючий потенціал України щодо інтеграції натовських озброєнь у радянські платформи, що раніше вважалося вкрай складним завданням.
Раніше повідомлялося, що винищувач МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ, оснащений французьким високоточним боєприпасом AASM Hammer, завдав високоточного удару по будинку в прикордонному селі Козинка Бєлгородської області. За даними розвідки, там перебували російські військові з числа строковиків і прикордонників.