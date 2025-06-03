Адаптація HARM: Су-27 ЗСУ успішно уразив російську систему ППО ракетою AGM-88 (відео)

Український винищувач Су-27 зі складу 39-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил України завдав удару по російській зенітній установці за допомогою американської ракети AGM-88 HARM. Це перше візуальне підтвердження знищеного ЗРК росіян цим видом озброєння.

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Про це 2 червня повідомили оглядачі Army Recognition.

У матеріалі йдеться, зафіксований випадок бойового застосування ракети HARM з борту Су-27 підтверджує успішну інтеграцію озброєння НАТО в авіаційні платформи радянської епохи.

Момент ураження зафіксував розвідувальний БПЛА. На відео можна побачити вторинний вибух твердопаливного двигуна і неконтрольований пуск ракети російського зенітного комплексу. Через низьку якість відео точно ідентифікувати тип цілі складно, проте, ймовірно, йдеться про зенітний комплекс "Бук" або "Тор".

Коротко про Су-27 і AGM-88 HARM

Літак Су-27 був розроблений у 1980-х роках як важкий винищувач для завоювання переваги в повітрі. Його конструкція спочатку не передбачала оснащення засобами радіоелектронної боротьби і високоточним озброєнням для придушення ППО. Проте, зазначають експерти, під час війни в Україні вдалося модернізувати цей тип літака, пристосувавши його до застосування сучасних західних боєприпасів — зокрема, ракети AGM-88 HARM.

Український винищувач Су-27 і американська ракета AGM-88 Фото: Army Recognition

Розроблена в США, HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) призначена для ураження радарів і елементів систем ППО. Вона здатна діяти на дальності до 150 км, розвиваючи швидкість понад 2 Маха. Ракета оснащена бойовою частиною WDU-21/B масою 66 кг, що уражує техніку і радіолокаційні станції осколками під час підриву. Наведення здійснюється на джерело радіочастотного випромінювання, що робить її вкрай ефективною в боротьбі з мобільними ЗРК.

Результат технічної адаптації HARM

Фахівці зазначають, що інтеграція AGM-88 в арсенал українських Су-27 потребувала серйозних доробок. Попри відсутність цифрових систем західного зразка, українські інженери реалізували базову інтеграцію ракети в авіоніку і систему управління вогнем.

Польоти з HARM проводяться за заздалегідь заданими профілями, із залученням розвідувальної інформації та засобами радіоелектронної боротьби для підтримки місій придушення ППО.

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Таким чином це бойове застосування демонструє новий рівень можливостей української авіації. Якщо раніше Су-27 обмежувався завдаванням ударів вільнопадаючими бомбами, або некерованими ракетами, що потребувало входу в зони дії ППО, то тепер літак здатний уражати цілі з безпечної відстані. Така трансформація розширює тактичний діапазон застосування Су-27 і підвищує виживання пілотів.

Крім того, відеопідтвердження знищення російської ЗРК з борту Су-27 має не тільки практичне, а й стратегічне значення. Воно свідчить про зростаючий потенціал України щодо інтеграції натовських озброєнь у радянські платформи, що раніше вважалося вкрай складним завданням.

Раніше повідомлялося, що винищувач МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ, оснащений французьким високоточним боєприпасом AASM Hammer, завдав високоточного удару по будинку в прикордонному селі Козинка Бєлгородської області. За даними розвідки, там перебували російські військові з числа строковиків і прикордонників.