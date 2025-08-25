Для прориву російської ППО: у ЗСУ показали повітряну пастку ADM-160 на Су-27 (відео)

Повітряні сили України офіційно підтвердили використання реактивних дронів ADM-160 MALD, призначених для імітації крилатих ракет або інших повітряних цілей під час прориву російської протиповітряної оборони. Дрони використовуються як винищувачами Су-27, так і МіГ-29, де для цього передбачені спеціальні пілони під крилами.

Докази застосування ADM-160 MALD містяться в офіційному відео, опублікованому Повітряними силами ЗСУ, де екіпажі обговорюють бойову роботу винищувачів.

Авіація ЗСУ — кадри польоту Су-27 Повітряних сил України

На кадрах Су-27 показано з двома MALD, закріпленими на внутрішніх точках підвіски. Раніше подібні пілони використовувалися для французьких керованих бомб Hammer і американських JDAM-ER, що підтверджує адаптацію українських літаків під західні озброєння.

Як зазначили оглядачі The War Zone, перші свідчення застосування MALD в Україні з'явилися навесні 2023 року, коли уламки системи знайшли на Луганщині, а пізніше — на Херсонщині. Відтоді хибні цілі стали важливим елементом тактики українських повітряних сил, забезпечуючи прикриття для крилатих ракет Storm Shadow і SCALP EG.

Авіація ЗСУ — що відомо про систему ADM-160 MALD

MALD (Miniature Air-Launched Decoy) — це невелика ракетоподібна система, призначена для відволікання і дезорієнтації ворожої ППО. На відміну від ударних боєприпасів, вона не знищує цілі безпосередньо, а може брати на себе вогонь противника, створюючи умови для успішного застосування інших озброєнь.

Кожен MALD оснащений невеликим турбореактивним двигуном, що дозволяє летіти за запрограмованим маршрутом або зависати в районі цілей, створюючи помітний радіолокаційний слід. Це істотно підвищує ефективність ударів по російських об'єктах, знижуючи ймовірність перехоплення основної ракети.

Схема системи MALD

Українські льотчики зазначають, що MALD використовується у зв'язці з протирадіолокаційними ракетами AGM-88 HARM, а також із крилатими ракетами Storm Shadow і SCALP EG. Таке комплексне застосування дає Повітряним силам ЗСУ значну тактичну перевагу, даючи змогу завдавати ударів по російських об'єктах із меншими втратами.

Нагадаємо, на початку червня український винищувач Су-27 зі складу 39-ї бригади тактичної авіації ЗСУ завдав удару по російській зенітній установці за допомогою американської ракети AGM-88 HARM. Це було першим візуальним підтвердженням знищеного ЗРК противника даним видом озброєння.