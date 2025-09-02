Будуть "запалювати" ЛБЗ: на літаки ЗСУ МіГ-29 почали чіпляти КАБи (фото)

У Повітряних силах Збройних сил України повідомили, що продовжують вдосконалювати українські літаки, зокрема, — винищувачі МіГ-29. Серед іншого, їм збільшили крила та допрацювали певні системи.

Повітряні сили Збройних сил України почали чіпляти керовані авіаційні бомби до МіГ-29. Таку можливість вже випробували та напрацювали. Про це повідомили у телеграм-каналі "Соняшник", який ведуть бійці ПС ЗСУ

У каналі відреагували на фото МіГ-29, яке з'явилось у соцмережах. На фото помітили об'єкти, схожі на керовані авіабомби (КАБи): з'ясувалось, що так і є.

"Так, всі ми бачимо, що МіГ-29 тепер можуть носити наш КАБ. В принципі це було очікувано і логічно, бо він наш. Відмітимо також, що роботу з вдосконалення продовжили, збільшили крила, допрацювали системи, може трішки більше, але ще недостатньо", — йдеться в повідомленні.

Літак МіГ-29 - український винищувач з КАБом під фюзеляжем

В телеграм-каналі "Соняшник" зауважили, що поки не досягнуто необхідної позначки, "носити" цей зразок ніхто не буде, але повідомили, що у ПС ЗСУ є потужніші засоби, які ймовірно, до зими уже будуть "запалювати на ЛБЗ".

"Носити їх на Су-24 на ЛБЗ — не найкраща ідея, тоді як більше маневрені винищувачі зроблять це краще. Забув лишень за один нюанс: "Фото з полігону". Причепили, облітали і відклали на майбутнє, є зараз більш крута ідея, ніж проста вільно-падаюча бомба. Є також можливості купувати уже готові закордонні зразки, що ми і робимо", — написав "Соняшник".

Літаки МіГ-29 — що відомо про КАБи

На порталі Defense Express також написали про КАБи на МіГ-29 та зауважили, що українські авіабомби, ймовірно, важать 500 кг та можуть летіти на відстань до 60 км (з планом — до 80 км). Також аналітики припустили, що завдяки новим засобам ураження Повітряні сили зможуть "наростити масовість та частоту ударів". Втім, з подібним припущенням не погодились у каналі "Соняшник": пояснили, що навряд чи буде нарощення, оскільки кількість літаків та пілотів не змінилась.

Нагадаємо, що раніше ПС ЗСУ підтвердили використання реактивних дронів ADM-160 MALD для прориву російської ППО. Дрони використовуються як винищувачами Су-27, так і МіГ-29, де для цього передбачені спеціальні пілони під крилами.

20 серпня на окупованій Росією частині Запорізької області українські пілоти поцілили у командний пункт ЗС РФ за 2 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Українські МіГ-29 били по російських окупантах бомбами GBU 62 з повітря.