МіГ-29 та JDAM: авіація ЗСУ рознесла командний пункт ЗС РФ за 12 км від фронту (відео)

Підрозділ Збройних сил Російської Федерації розташував командний пункт у відстійниках на окупованій частині Запорізької області. Росіяни сподівались, що перебувають на безпечній відстані від лінії бойового зіткнення, але щось пішло не так.

На окупованій Росією частині Запорізької області українські пілоти поцілили у командний пункт ЗС РФ за 2 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив OSINT-аналітик Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩. Раніше аналогічне відпрацювання по окупантах відбулось на Кам'янському напрямку

"Авіація продовжує кошмарити п**арню на Запорізькому напрямку. На цей раз розумні бімби знищили КП окупантів у населеному пункті Верхня Криниця, у відстійниках, 12 км від ЛБЗ", — написав він.

На оприлюднених кадрах видно, як пілоти ЗСУ точно б'ють по місцях дислокації росіян на Запоріжжі. Після влучання в повітря здіймається хмара диму.

4 серпня пілоти МіГ-29 також били по російських окупантах бомбами GBU 62 з повітря. На Кам'янському напрямку на Запоріжжі було зафіксовано три ураження.

"Все влучно в ціль. Українська авіація працює день і ніч", — написав Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩.

Бомби JDAM — деталі

Бомби, обладнані комплектом JDAM, спрямовуються до цілі інтегрованою інерційною системою наведення в парі з GPS-приймачем поліпшеної точності, що забезпечує їм заявлену дальність дії в 15 морських миль (28 км) від точки скидання. Кругове імовірне відхилення, показане на випробуваннях, становить 11 метрів. Особливість варіанту GBU-62 JDAM-ER — наявність системи Home-on GPS виробництва Scientific Applications and Research Associates, яка під час придушення GPS автоматично перенаводиться на джерело перешкод.

11 липня 2025 року авіація ПС ЗСУ двома ударами високоточних авіабомб знищив російську переправу біля Василівки, що на тимчасово окупованій території Запорізької області, розповіли у Telegram-каналі "Соняшник". Удар завдав винищувач МіГ-29, озброєний двома американськими авіабомбами GBU-62, які були оснащені комплектом планування і корекції JDAM-ER.

29 липня 2025 року тактична авіація ПС ЗСУ знищила позицію російських дронщиків у районі населеного пункту Тьоткіно, що на території Курської області РФ. Для ураження російських дронщиків була використана далекобійна високоточна авіабомба GBU-62 JDAM-ER.

Нагадаємо, що українська авіація теж використовує керовані авіабомби для ураження ЗС РФ. При чому використовують КАБи західного виробництва, які б'ють в ціль набагато точніше, ніж російські.

7 липня повідомлялося, що пілоти Повітряних сил ЗСУ завдали ударів по будівлі, де розташувалися російські оператори FPV-дронів, які атакували Херсонську область.