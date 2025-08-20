МиГ-29 и JDAM: авиация ВСУ разнесла командный пункт ВС РФ в 12 км от фронта (видео)

Подразделение Вооруженных сил Российской Федерации расположило командный пункт в отстойниках на оккупированной части Запорожской области. Россияне надеялись, что находятся на безопасном расстоянии от линии боевого соприкосновения, но что-то пошло не так.

На оккупированной Россией части Запорожской области украинские пилоты попали в командный пункт ВС РФ в 2 километрах от линии боевого соприкосновения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил OSINT-аналитик Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩. Ранее аналогичная отработка по оккупантам состоялась на Каменском направлении

"Авиация продолжает кошмарить п**арню на Запорожском направлении. На этот раз умные бимбы уничтожили КП оккупантов в населенном пункте Верхняя Криница, в отстойниках, 12 км от ЛБЗ", — написал он.

На обнародованных кадрах видно, как пилоты ВСУ точно бьют по местам дислокации россиян в Запорожье. После попадания в воздух поднимается облако дыма.

4 августа пилоты МиГ-29 также били по российским оккупантам бомбами GBU 62 с воздуха. На Каменском направлении на Запорожье было зафиксировано три поражения.

"Все метко в цель. Украинская авиация работает день и ночь", — написал Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟨.

Бомбы JDAM — детали

Бомбы, оборудованные комплектом JDAM, направляются к цели интегрированной инерционной системой наведения в паре с GPS-приемником улучшенной точности, что обеспечивает им заявленную дальность действия в 15 морских миль (28 км) от точки сброса. Круговое вероятное отклонение, показанное на испытаниях, составляет 11 метров. Особенность варианта GBU-62 JDAM-ER — наличие системы Home-on GPS производства Scientific Applications and Research Associates, которая во время подавления GPS автоматически перенаправляется на источник помех.

11 июля 2025 года авиация ВС ВСУ двумя ударами высокоточных авиабомб уничтожила российскую переправу возле Васильевки, что на временно оккупированной территории Запорожской области, рассказали в Telegram-канале "Соняшник". Удар нанес истребитель МиГ-29, вооруженный двумя американскими авиабомбами GBU-62, которые были оснащены комплектом планирования и коррекции JDAM-ER.

29 июля 2025 года тактическая авиация ВС ВСУ уничтожила позицию российских дронщиков в районе населенного пункта Теткино, что на территории Курской области РФ. Для поражения российских дронщиков была использована дальнобойная высокоточная авиабомба GBU-62 JDAM-ER.

Напомним, что украинская авиация тоже использует управляемые авиабомбы для поражения ВС РФ. При чем используют КАБы западного производства, которые бьют в цель гораздо точнее, чем российские.

7 июля сообщалось, что пилоты Воздушных сил ВСУ нанесли удары по зданию, где расположились российские операторы FPV-дронов, которые атаковали Херсонскую область.