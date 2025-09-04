В Угорщині з літаків Міг-29 зникли дефіцитні запчастини: чи міг Будапешт передати їх ЗСУ, — ЗМІ

З восьми угорських винищувачів МіГ-29 вилучили кілька деталей, найважливішим з яких був комп'ютер для керування локатором та системою озброєння. Щоб все це зняти, знадобилося щонайменше три людини та сторож.

В Угорщині зі списаних літаків МіГ-29, які розміщуються на військовому аеродромі в Кечкеметі, зникли важливі деталі та обладнання. Через це у суспільстві стали обговорювати, чи не могли їх таємно передати Україні. Про це пише угорська служба Радіо Свобода.

Медіа розповіло, що Міністерство оборони Угорщини проводить офіційне розслідування з приводу зникнення запчастин. Водночас триває неофіційне розслідування — шукають людей, які поширили цю інформацію.

Згідно з заявами уряду, в липні цього року невідомі викрали важливі деталі з кількох списаних літаків МіГ-29, що зберігалися у військовому аеропорту Кечкемет. Інцидент почала розслідувати поліція, а Міністерство оборони Угорщини оголосило про проведення внутрішнього розслідування. "Радіо Свобода" відзначає, що фактом, який привертає увагу, є те, що шукають не лише крадіїв деталей, а й тих, хто поширив цю інформацію.

Журналісти припускають, що це могла бути організована операція. На це також натякнув ексофіцер авіації Тібор Сентдьєрдьї, який багато років служив у Кечкеметі. Він вважає, що лише спеціалісти могли знімати обладнання з літаків.

Джерела видання розповіли, що з 8 літаків було вилучено деталі, найважливішим з яких був комп'ютер, що керував локатором та системою озброєння. Щоб все це зняти знадобилося щонайменше три людини та сторож, ідеться у статті. Розслідувачі з'ясували, що частина аеропорту, де припарковані списані МіГ-29, не охоплена камерами спостереження. Тібор Сентдьєрдьї додав, що хоча літаки зберігаються в "віддаленому" місці, тут є камери спостереження, і охоронець повинен регулярно проходити повз них.

Щоб знайти винних, Міноборони Угорщини навіть запропонувало провести тести ДНК деяких співробітників аеропорту, узявши зразки також з обікрадених літаків.

"Радіо Свободи" зауважило, що самі угорці впевнені, що крадіжка сталася з відома угорського уряду, і що обладнання, необхідне для експлуатації МіГів, було таємно доставлено українській армії. Можлива причина рішення представників уряду, який підтримує РФ, — Москва не використовує МіГ-29 у війні на відміну від Києва.

"Це, звичайно, також лише теорія, але, як ми вже писали раніше, угорський уряд, окрім своєї різко антиукраїнської політичної риторики, непомітно надає Україні значну підтримку – наприклад, дизельним пальним, що продається за ціною нижче ринкової", — пише "Радіо Свобода".

Літаки МіГ-29 — що сталось в Угорщині

Нагадаємо, що 15 серпня повідомлялося, що в Угорщині на військовому аеродромі в Кечкеметі невстановлені громадяни поцупили частину відсіку локатора під носовими обтічниками винищувача МіГ-29.

Раніше повідомлялося, що Повітряні сили Збройних сил України почали чіпляти керовані авіаційні бомби до МіГ-29. Таку можливість вже випробували та напрацювали.