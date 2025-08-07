В мережі показали Су-34 в нетиповому для ЗС РФ камуфляжі: яка країна могла його купити (фото)

В небі над Новосибірськом помітили винищувач-бомбардувальник Су-34 в нетиповому для російської авіації помаранчевому кольорі. Оглядачі припускають, що їх виготовили на замовлення для експорту.

Світлина була опублікована російським фотографом 7 серпня. Автори Telegram-каналу Military Journal припускають, що винищувач-бомбардувальник з нехарактерним для повітряно-космічних сил РФ камуфляжем купив Алжир.

За словами авторів допису, літак Су-34 в помаранчевому кольорі був сфотографований під час польоту в Новосибірській області Росії.

Росіяни пофарбували Су-34 в помаранчевий, імовірно, для експорту в іншу країну Фото: Telegram

Хто купує Су-34 в помаранчевому камуфляжі у РФ

Офіційно про угоду між Алжиром і РФ про купівлю літаків Су-34, проте адміни каналу нагадали про зроблене раніше замовлення на експорт 14 винищувачів.

В Military Journal припускають, що Cу-34 в "пустельному" камуфляжі замовив Алжир Фото: скриншот

Су-34 у рідкісному "пустельному" камуфляжі раніше помічали над Новосибірськом у травні 2025 року. У цьому регіоні розташований авіазавод імені Чкалова, що є основним виробником Су-34 в Росії. Оглядачі польського порталу Defence24 припускали, що попри припущення про постачання Ірану чи одній із країн Африки, найімовірніше, борт був виготовлений за контрактом 2021 року, коли Алжир замовив ескадрилью з 14 винищувачів Су-34 у версії "E".

Оглядачі додали, що ці фронтові бомбардувальники розраховані виключно для ударів по наземних цілях і не придатні для повітряних боїв, однак Алжир давно шукав заміну своїм застарілим Су-24М, і Су-34 виглядає логічним вибором.

Нагадаємо, 10 липня Публічне акціонерне товариство "Об'єднана авіабудівна корпорація" Держкорпорації "Ростех" оголосило про передачу ПКС РФ нових винищувачів Су-34 2025 року випуску.