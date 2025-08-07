В сети показали Су-34 в нетипичном для ВС РФ камуфляже: какая страна могла его купить (фото)

В небе над Новосибирском заметили истребитель-бомбардировщик Су-34 в нетипичном для российской авиации оранжевом цвете. Обозреватели предполагают, что их изготовили на заказ для экспорта.

Related video

Фотография была опубликована российским фотографом 7 августа. Авторы Telegram-канала Military Journal предполагают, что истребитель-бомбардировщик с нехарактерным для воздушно-космических сил РФ камуфляжем купил Алжир.

По словам авторов сообщения, самолет Су-34 в оранжевом цвете был сфотографирован во время полета в Новосибирской области России.

Россияне покрасили Су-34 в оранжевый, предположительно, для экспорта в другую страну Фото: Telegram

Кто покупает Су-34 в оранжевом камуфляже у РФ

Официально о сделке между Алжиром и РФ о покупке самолетов Су-34, однако админы канала напомнили о сделанном ранее заказе на экспорт 14 истребителей.

В Military Journal предполагают, что Су-34 в "пустынном" камуфляже заказал Алжир Фото: скриншот

Су-34 в редком "пустынном" камуфляже ранее замечали над Новосибирском в мае 2025 года. В этом регионе расположен авиазавод имени Чкалова, являющийся основным производителем Су-34 в России. Обозреватели польского портала Defence24 предполагали, что несмотря на предположения о поставках Ирану или одной из стран Африки, скорее всего, борт был изготовлен по контракту 2021 года, когда Алжир заказал эскадрилью из 14 истребителей Су-34 в версии "E".

Обозреватели добавили, что эти фронтовые бомбардировщики рассчитаны исключительно для ударов по наземным целям и не пригодны для воздушных боев, однако Алжир давно искал замену своим устаревшим Су-24М, и Су-34 выглядит логичным выбором.

Напомним, 10 июля Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация" Госкорпорации "Ростех" объявило о передаче ВКС РФ новых истребителей Су-34 2025 года выпуска.