В сети показали Су-34 в нетипичном для ВС РФ камуфляже: какая страна могла его купить (фото)
В небе над Новосибирском заметили истребитель-бомбардировщик Су-34 в нетипичном для российской авиации оранжевом цвете. Обозреватели предполагают, что их изготовили на заказ для экспорта.
Фотография была опубликована российским фотографом 7 августа. Авторы Telegram-канала Military Journal предполагают, что истребитель-бомбардировщик с нехарактерным для воздушно-космических сил РФ камуфляжем купил Алжир.
По словам авторов сообщения, самолет Су-34 в оранжевом цвете был сфотографирован во время полета в Новосибирской области России.
Кто покупает Су-34 в оранжевом камуфляже у РФ
Официально о сделке между Алжиром и РФ о покупке самолетов Су-34, однако админы канала напомнили о сделанном ранее заказе на экспорт 14 истребителей.
Су-34 в редком "пустынном" камуфляже ранее замечали над Новосибирском в мае 2025 года. В этом регионе расположен авиазавод имени Чкалова, являющийся основным производителем Су-34 в России. Обозреватели польского портала Defence24 предполагали, что несмотря на предположения о поставках Ирану или одной из стран Африки, скорее всего, борт был изготовлен по контракту 2021 года, когда Алжир заказал эскадрилью из 14 истребителей Су-34 в версии "E".
Обозреватели добавили, что эти фронтовые бомбардировщики рассчитаны исключительно для ударов по наземным целям и не пригодны для воздушных боев, однако Алжир давно искал замену своим устаревшим Су-24М, и Су-34 выглядит логичным выбором.
Напомним, 10 июля Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация" Госкорпорации "Ростех" объявило о передаче ВКС РФ новых истребителей Су-34 2025 года выпуска.