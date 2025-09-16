Ритмичный поток Су-34: какие темпы изготовления фронтовых бомбардировщиков РФ

В течение девяти месяцев 2025 года "Объединенная авиационная компания" Российской Федерации четыре раза информировала об изготовлении новых фронтовых бомбардировщиков С-34, которые активно применяются на российско-украинской войне. Кроме того, россияне заявили, что сентябрь стал месяцем с рекордной поставкой авиации.

Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова, который занимается Су-34 и Су-35, отчитался о "ритмичных серийных поставках в войска", говорится в публикации на портале "Ростех". Между тем аналитик польского медиа Defence24 объяснил, что темпы изготовления, — вероятно, по два самолета в квартал.

В статье говорится о четырех случаях появления Су-34 (15 сентября, 12 августа, 10 июля, 19 апреля) и четырех — Су-35 (29 марта, 12 мая, 25 июня, 21 августа). По подсчетам аналитика Defence24 по состоянию на сентябрь российская армия, вероятно, получила около 16 бомбардировщиков, если считать, что количество самолетов в каждой партии — по два. Вместе с тем, в ВС РФ не отправили ни одного Су-30СМ2 или Су-57, но два Су-30СМ ушли в Беларусь, а один экспортный Су-57 — в Алжир. Аналитик привел фото ОАК, на которых — фронтовые бомбардировщики 2025 г.в.

В то же время в 2025 году известно о трех потерянных Су-34 (два подбили, один упал сам) и еще два разобрали на запчасти. Суммарные потери ВС РФ — "минус" 39 фронтовых бомбардировщиков этого типа, написал аналитик. По его оценкам, изготовили только 32 на фоне потерь, превышающих производство.

"Таким образом, чистое количество российских Су-34, вероятно, увеличилось на три самолета в этом году, если россияне не понесли других потерь, о которых нам неизвестно. Между тем общие подтвержденные потери Су-34 в этой войне составляют 39 самолетов, тогда как производство достигло 32 самолетов. Тенденции указывают на то, что производство Су-34 выросло после 2023 года, как и Су-35", — подытожили на Defence24.

Самолеты Су-34 РФ — детали

Отметим, Фокус писал о самолетах С-34 РФ, которые поступили в российскую армию в 2025 году. При этом росСМИ не уточняли, о каком количестве идет речь, но писали об этом во множественном числе. В то же время в августе OSINTеры заметили бомбардировщик, раскрашенного в оранжевый цвет. Фото сделали в Новосибирске — городе, в котором расположен авиазавод. Аналитики объяснили, что речь идет о самолете Су-34, который, вероятно, подготовили для Алжира. Согласно заключенному соглашению, африканская страна получит 14 самолетов: первый заметили в мае 2025 года.

Напоминаем, 5 сентября в Украине заметили необычный самолет МиГ-29, который имел азербайджанский камуфляж. Между тем в августе спутниковые фото показали ангары в Морозовске для защиты самолетов Су-34 РФ.