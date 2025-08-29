Защита от дронов: в Ростовской области россияне построили 18 ангаров для Су-34 (фото)

На военном аэродроме «Морозовск» в Ростовской области россияне возвели 18 защитных ангаров для боевой авиации. Сооружения предназначены для истребителей-бомбардировщиков Су-34 и разведывательных самолетов Су-24МР, которые активно задействованы в ударах по Украине с применением корректируемых авиабомб.

Related video

Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, опубликованные Telegram-каналом "Стратегическая авиация России". На снимках видно, что воздушные суда покидают ангары только перед вылетом, а техническое обслуживание проводится внутри помещений.

По состоянию на 27 августа, на аэродроме "Морозовск" находился как минимум один Су-34 на открытой площадке, а также четыре Су-24МР внутри ангаров. Кроме того, на фото зафиксированы контейнеры, предположительно от авиационных боеприпасов.

Защитные ангары на российском аэродроме "Морозовск" Фото: Соцсети

Су-34 на аэродроме "Морозовск" Фото: Соцсети

Аэродром "Морозовск" в Ростовской области Фото: Соцсети

Как отметили обозреватели "Милитарного", строительство дополнительных ангаров на аэродроме "Морозовск" продолжается, а аналогичные защитные сооружения уже возводятся или завершены на других авиабазах, расположенных вокруг Украины.

Напомним, в конце июля стало известно, что россияне начали масштабное строительство укрепленных укрытий для самолетов на аэродромах вблизи украинской границы. По информации западных источников, укрытия возводятся на ключевых базах — в Миллерово, Курске и Гвардейском.

Вероятно, создание в спешном порядке укрытий для военных самолетов Россия начала после успешной операции СБУ "Паутина", в результате которой было поражено около 34% стратегических носителей крылатых ракет ВКС РФ. По оценкам силовиков общая стоимость нанесенного ущерба составляет примерно 7 млрд долларов, что существенно ослабило боевой потенциал авиации противника.

Авиабаза в городе Морозовск неоднократно подвергалась атакам украинских сил. Летом 2024 в результате огневого поражения был уничтожен истребитель-бомбардировщик ВКС РФ Су-34. Также полностью был уничтожен склад авиационного вооружения россиян.