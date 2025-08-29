Захист від дронів: у Ростовській області росіяни побудували 18 ангарів для Су-34 (фото)

На військовому аеродромі "Морозовськ" у Ростовській області росіяни звели 18 захисних ангарів для бойової авіації. Споруди призначені для винищувачів-бомбардувальників Су-34 і розвідувальних літаків Су-24МР, які активно задіяні в ударах по Україні із застосуванням коригованих авіабомб.

Про це свідчать нові супутникові знімки, опубліковані Telegram-каналом "Стратегічна авіація Росії". На знімках видно, що повітряні судна залишають ангари тільки перед вильотом, а технічне обслуговування проводять усередині приміщень.

Станом на 27 серпня, на аеродромі "Морозовськ" перебував щонайменше один Су-34 на відкритому майданчику, а також чотири Су-24МР всередині ангарів. Крім того, на фото зафіксовано контейнери, імовірно від авіаційних боєприпасів.

Як зазначили оглядачі "Мілітарного", будівництво додаткових ангарів на аеродромі "Морозовськ" триває, а аналогічні захисні споруди вже зводять або завершили на інших авіабазах, розташованих навколо України.

Нагадаємо, наприкінці липня стало відомо, що росіяни почали масштабне будівництво укріплених укриттів для літаків на аеродромах поблизу українського кордону. За інформацією західних джерел, укриття зводяться на ключових базах — у Міллеровому, Курську та Гвардійському.

Ймовірно, створення в спішному порядку укриттів для військових літаків Росія почала після успішної операції СБУ "Павутина", внаслідок якої було уражено близько 34% стратегічних носіїв крилатих ракет ПКС РФ. За оцінками силовиків загальна вартість завданих збитків становить приблизно 7 млрд доларів, що істотно послабило бойовий потенціал авіації противника.

Авіабаза в місті Морозовськ неодноразово піддавалася атакам українських сил. Влітку 2024 року внаслідок вогневого ураження було знищено винищувач-бомбардувальник ПКС РФ Су-34. Також повністю було знищено склад авіаційного озброєння росіян.