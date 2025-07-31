Будують укриття від дронів: як Росія змінює підхід до захисту літаків на авіабазах (фото)

Росія почала масштабне будівництво укріплених укриттів для літаків на аеродромах поблизу українського кордону. Цей крок став відповіддю на дедалі частіші удари українських дронів по російській військовій інфраструктурі та відображає зміну стратегії Москви у сфері захисту своїх авіаційних активів.

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Укриття будуються на ключових базах — у Міллеровому, Курську та Гвардійському, повідомляють аналітики ресурсу Army Recognition. Супутникові знімки фіксують куполоподібні конструкції з броньованими дверима і земляним покриттям.

Зазначається, що на аеродромі Міллерово, який постраждав від удару 22 липня, вже побудовано щонайменше вісім таких споруд, у яких, імовірно, будуть розміщені літаки Су-30СМ і Су-34, а також склади для далекобійних боєприпасів.

Будівництво укріплень для літаків у Мілеровому Фото: Міноборони Великобританії

Ангари в Мілерово Фото: Міноборони Великобританії

У зв'язку з цим британська розвідка зазначає, що Москва переходить до статичної оборонної моделі в повітрі, вважаючи за краще зберегти виживання авіації за рахунок інфраструктури. Однак навіть ці укриття вразливі для сучасних західних засобів ураження — таких як GLSDB, Storm Shadow, SCALP, а також українських ракет Neptune і Hrim-2.

Зі свого боку аналітики вважають, що активне будівництво укриттів на авіабазах — це не тимчасовий захід, а довгострокова перебудова концепції повітряної безпеки Росії. Загрози з повітря, особливо від малопомітних і дешевих безпілотників, роблять навіть тилові аеродроми потенційними цілями. А загроза настільки відчутна, що російське командування змушене переносити стратегічні бомбардувальники за тисячі кілометрів і скасовувати публічні заходи, такі як паради ВМФ.

Нагадаємо, внаслідок успішної спецоперації СБУ під назвою "Павутина" Повітряно-космічні сили РФ втратили 41 літак. Серед них були стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден.

Атака була проведена з використанням безпілотників, які були спеціально розроблені та виготовлені інженерами Служби безпеки України.