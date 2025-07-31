Строят укрытия от дронов: как Россия меняет подход к защите самолетов на авиабазах (фото)
Россия начала масштабное строительство укрепленных укрытий для самолетов на аэродромах вблизи украинской границы. Этот шаг стал ответом на участившиеся удары украинских дронов по российской военной инфраструктуре и отражает изменение стратегии Москвы в сфере защиты своих авиационных активов.
Укрытия строятся на ключевых базах — в Миллерово, Курске и Гвардейском, сообщают аналитики ресурса Army Recognition. Спутниковые снимки фиксируют куполообразные конструкции с бронированными дверями и земляным покрытием.
Отмечается, что на аэродроме Миллерово, пострадавшем от удара 22 июля, уже построено не менее восьми таких сооружений, в которых, предположительно, будут размещены самолеты Су-30СМ и Су-34, а также склады для дальнобойных боеприпасов.
В этой связи британская разведка отмечает, что Москва переходит к статичной оборонительной модели в воздухе, предпочитая сохранить выживаемость авиации за счет инфраструктуры. Однако даже эти укрытия уязвимы для современных западных средств поражения — таких как GLSDB, Storm Shadow, SCALP, а также украинских ракет Neptune и Hrim-2.
В свою очередь аналитики считают, что активное строительство укрытий на авиабазах — это не временная мера, а долгосрочная перестройка концепции воздушной безопасности России. Угрозы с воздуха, особенно от малозаметных и дешевых беспилотников, делают даже тыловые аэродромы потенциальными целями. А угроза настолько ощутима, что российское командование вынуждено переносить стратегические бомбардировщики за тысячи километров и отменять публичные мероприятия, такие как парады ВМФ.
Напомним в результате успешной спецоперации СБУ под названием "Паутина" Воздушно-космические силы РФ потеряли 41 самолет. Среди них были стратегические бомбардировщики и другие виды боевых воздушных судов.
Атака была проведена с использованием беспилотников, которые были специально разработаны и изготовлены инженерами Службы безопасности Украины.