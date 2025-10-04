ВС РФ меняют тактику обстрелов Украины: в ISW заметили новую тенденцию в массированных ударах

В ISW обратили внимание, что россияне стали реже наносить удары по Украине с использованием крылатых и баллистических ракет, но при этом применяют большее их количество во время комбинированных ракетно-дронных атак. По мнению аналитиков, оккупанты накапливали ракеты в течение сентября для нескольких масштабных ударов в выбранные дни.

Последний комбинированный ракетно-дроновой обстрел Украины россияне совершили в ночь на 3 октября. Вероятно, ВС РФ накапливают ракеты и запускают сразу большое их количество вместе с беспилотниками, чтобы перегрузить украинскую противовоздушную оборону, пишут в своем отчете аналитики Института изучения войны (ISW).

Статистика российских ракетных и дроновых атак по Украине с 1 января по 3 октября 2025 года Фото: ISW

В ISW отметили, что в сентябре только в четырех ночных ударах россияне применили более 10 ракет. С конца августа 2025 года россияне наносили по одному массированному удару, содержащему более 40 ракет, примерно каждые две недели. По мнению аналитиков, это подчеркивает тенденцию в тактике оккупантов проводить несколько масштабных комбинированных ударов, перемежая их меньшими ударами беспилотниками.

Также в комбинированных ударах россияне используют больше крылатых ракет, чем баллистических. Баллистику ВС РФ применяют чаще для нанесения точечных ударов по конкретным целям, тогда как дроны и крылатые ракеты перегружают ПВО.

Аналитики отметили, что американские ЗРК Patriot остаются единственной системой ПВО в Украине, способной сбивать российские баллистические ракеты, поэтому россияне могут целиться по городам и энергетической инфраструктуре, которые не имеют активной защиты этими комплексами.

Напомним, 2 октября издание "Financial Times" писало, что российские "Кинжалы" и "Искандеры" научились обходить Patriot. Россияне модифицировали свои баллистические ракеты, что в конце полета они маневрировали и "запутывали" американский ЗРК, и уровень их перехвата украинской ПВО упал с 37% в августе до 6% в сентябре.

Военный обозреватель "Милитарного" Вадим Кушников 3 октября также отметил, что РФ бьет модифицированными "Искандерами", однако в США следят за модернизацией российских ракет и улучшают возможности ЗРК Patriot.