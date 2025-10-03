РФ б'є модифікованими "Іскандерами": чи уміють ЗРК Patriot України збивати покращені ракети (відео)

Російська Федерація дійсно створила ракети та оперативно-тактичний комплекс "Іскандер", про які можна сказати, що вони "не мають аналогів", пояснив воєнний оглядач. Ще на етапі проєктування, 15 років тому, росіяни заклали можливість модернізації. Втім, за цими модифікаціями стежать у Сполучених Штатах Америки та покращують роботу зенітно-ракетних комплексів Patriot, які здатні збивати такі цілі.

Росіяни змінюють можливості ракет "Іскандер" з перших місяців війни, коли почались удари по Харкову та по інших населених пунктах України, сказав воєнний оглядач "Мілітарного" Вадим Кушніков у ефірі телеканалу "Київ 24". Водночас РФ використовує досвід, отриманий під час обстрілів українців: модифікують і "Іскандер-М", і "Кинджали".

Кушніков додав, що у США стежать за вдосконаленням балістичних цілей ЗС РФ. Серед змін, внесених росіянами в "Іскандери", — можливість маневрування у момент заходу на ціль (термінальна стадія польоту) та наявність хибних цілей 9Б-899. Головна мета таких змін — "зменшити шанс успішного перехоплення". Втім, оглядач наголосив, що ЗРК Patriot, які входять у систему ППО України, також модифікують з врахуванням досвіду російських ударів (не уточнюється, які саме покращення мались на увазі).

"Patriot, які є у нас на озброєнні, вони теж отримують вдосконалення. Той досвід, який мають наші військові та підрозділи протиповітряної оборони, дуже уважно вивчається американською стороною, в тому числі компанією-розробником для того, щоб впроваджувати поліпшення і давати можливість цим комплексам продовжувати тримати високий рівень ефективності та високий рейтинг збиття ворожих цілей, в тому числі таких складних і важливих для перехоплення, як балістичні ракети", — сказав Кушніков.

ЗРК Patriot — зенітно-ракетні комплекси, які випускаються американською корпорацією Raytheon. Ракети-перехоплювачі PAC-3/PAC-3 MSE виготовляються компанією Lockheed Martin. 29 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив про надходження комплексу Patriot від Ізраїлю і про те, що восени 2025 року очікуються ще дві системи.

Модифіковані Іскандери — деталі

Зазначимо, 2 вересня агентство Financial Times повідомило, що російські балістичні ракети "Іскандер-М" та "Кинджал" модифікували й тепер вони гірше збиваються ЗРК Patriot. Саме цим пояснюється шестикратне зменшення ефективності роботи ППО щодо цих засобів ураження: у серпні ефективність була 37%, у вересні — 6%.

Ще у 2024 році Фокус писав про модернізацію ракети "Іскандер", про яку стало відомо після аналізу уламків. Фахівці встановили, що засіб ураження отримав пристрій для захисту навігаційних сигналів від перешкод, схожий на цифрові модулі "Комета", призначені для супутникової навігації. Зауважується, що пристрій встановили у хвостовій частині замість контейнера з хибними цілями, який зазвичай там розміщувався.

Тим часом в ніч на 3 жовтня ЗС РФ обстріляли Україну 416 засобами повітряного ураження, і серед них було сім балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23", повідомило Повітряне командування. У звіті не вказано про збиття цих ракет, але є вдале відпрацювання по крилатих "Іскандер-К" (збили 12 з 21).

Нагадуємо, 2 жовтня Фокус зібрав інформацію про модифікацію "Іскандерів" і про можливості їхнього збиття ЗРК Patriot.