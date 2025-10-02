Нові "Кинджали" та "Іскандери": чи насправді російська балістика стала складнішою ціллю для Patriot

За даними Financial Times, Росія модернізувала ракети "Кинджал" та "Іскандер", що різко знизило ефективність української ППО: рівень перехоплень упав із 37% у серпні до 6% у вересні. Фокус розбирався, чи справді російська балістика стала складнішою ціллю, завдяки чому ракети ухиляються від Patriot — і які кроки може зробити Україна, щоб повернути контроль над небом.

За даними Financial Times від 2 жовтня, рівень перехоплення балістичних ракет в Україні впав із 37% у серпні до 6% у вересні. Модифіковані ракети маневрують або пікірують під крутим кутом на кінцевій ділянці траєкторії, що дає змогу обходити ППО.

Українські та західні чиновники нібито підтверджують, що РФ удосконалила "Іскандер-М" і Х-47М2 "Кинджал". Перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця наголосив на необхідності блокувати постачання західних компонентів для російських ракет, зокрема через Китай.

Patriot залишається єдиною системою в Україні, здатною збивати балістичні ракети. Однак пошкодження або передислокація допоміжних систем, як Iris-T, змушує Patriot працювати самостійно. Аналітик Фабіан Гофман пояснює, що Росія могла вдосконалити програмне забезпечення ракет, даючи змогу "Іскандеру" агресивно маневрувати перед ураженням. Це ускладнює їх відстеження та знищення.

Модернізовані "Іскандери" та "Кинджали" — як вони стали швидше

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що росіяни справді модернізували свої ракети — "Іскандер-М" та "Кинджали". Він зазначив, що подібні зміни вже понад рік спостерігаються на цих ракетах. Модернізація полягає в оснащенні ракет бортовою системою радіоелектронної боротьби. Ця система може бути вбудованою в ракету або відстрілюватися на кінцевій ділянці траєкторії. Блоки РЕБ створюють перешкоди, які "закривають" ракету від радіолокаційних станцій. В результаті оператори ППО просто не бачать ціль на радарах.

Експерт пояснив, чому це критично: для балістичних ракет доля перехоплення вирішується за секунди через їхню величезну гіперзвукову швидкість — до 4–5 Махів.

"Ці ракети атакують під гострим кутом, близьким до 90 градусів, що є закладеною характеристикою для максимальної ефективності. Однак маневрувати на кінцевій ділянці вони не можуть — це фізично неможливо через швидкість", — зазначив експерт.

Жданов скептично поставився до заяв про ЯФФ Й"раптові зміни траєкторії", адже така поведінка суперечить законам фізики.

Друга причина зниження ефективності ППО, за словами Жданова, — недостатня кількість протиракет, які постачають США. Йдеться про ракети для систем Patriot. Ці дві проблеми разом ускладнюють оборону.

Військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що точну відповідь щодо ефективності ППО може дати лише спікер Повітряних сил України, який має доступ до відповідної статистики. Сам Нарожний такої інформації не має, тому його оцінка базується на загальнодоступних даних і аналізі.

За словами експерта, основна причина ускладнень у перехопленні російських ракет полягає в їхній модернізації.

"Ворог навчив ракети маневрувати на кінцевих ділянках траєкторії, що значно ускладнює роботу систем ППО. Йдеться про балістичні ракети, які через свою швидкість і траєкторію є складними цілями. Маневрування на фінальному етапі польоту дозволяє ракетам ухилятися від протиракет, що знижує ефективність таких систем, як Patriot", — каже Фокусу Нарожний.

Модернізована російська балістика: як протидіяти

Щодо шляхів протидії, Олег Жданов наголосив на необхідності модернізації насамперед радіолокаційних станцій. РЛС потрібно адаптувати, щоб вони могли розпізнавати ракети крізь перешкоди від РЕБ. Без цього неможливо розрахувати точку перехоплення. Самі ракети Patriot, за його словами, не потребують значної модернізації, оскільки їхній принцип роботи — кінетичний удар.

"Американські військові жартома називають їх "летючими колодами". У цих протиракетах немає вибухової речовини, замість цього використовується вольфрамовий сердечник, який руйнує або збиває ворожу ракету прямим зіткненням", — додає експерт.

Жданов підкреслив, що модернізація РЛС — ключовий крок для подолання РЕБ. Якщо радіолокаційна система не "бачить" ракету, вся система ППО стає неефективною. Щодо постачання нових ЗРК чи модернізації європейських — це залежить від ресурсів, але пріоритет на адаптації радарів.

На завершення, експерт підкреслив: війна — це перегони технологій. Модернізація "Кинджалів" — не кінець, а виклик, який можна подолати модернізацією радарів та стабільними постачаннями ракет. Це вимагає координації з партнерами.

Щодо можливості модернізації комплексів Patriot для протидії новим загрозам, Павло Нарожний підкреслив, що відповідь на це питання можуть дати лише виробники — компанії Raytheon і Lockheed Martin. Експерт нагадав, що Patriot уже проходив кілька модернізацій, зокрема завдяки досвіду використання українськими військовими. Цей досвід допомагає американським виробникам вдосконалювати систему, враховуючи реалії бойового застосування. Проте чи можливо адаптувати Patriot для ефективного перехоплення модернізованих російських ракет — це питання, на яке відповідь дасть лише час і тести самих виробників.

Нарожний також торкнувся теми альтернативних зенітно-ракетних комплексів (ЗРК). За його словами, у світі існує обмежена кількість систем, здатних збивати балістичні ракети. До таких належать, наприклад, американські Patriot чи THAAD, але на них існує величезна черга серед країн-партнерів. Отримати нові ЗРК, наприклад, виробництва Південної Кореї, наразі малоймовірно через глобальний дефіцит і складність логістики. Навіть постачання Patriot для України є непростим завданням, що потребує значних зусиль.

"Україна готова приймати будь-які компоненти для ППО — окремі пускові установки, радари чи запчастини для Patriot. Це необхідно, щоб хоча б частково закрити прогалини в захисті неба. Навіть за нинішнього рівня успішності перехоплення, кожна додаткова одиниця техніки чи боєприпасів є критично важливою", — підсумував експерт.

