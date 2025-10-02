Новые "Кинжалы" и "Искандеры": действительно ли российская баллистика стала более сложной целью для Patriot

По данным Financial Times, Россия модернизировала ракеты "Кинжал" и "Искандер", что резко снизило эффективность украинской ПВО: уровень перехватов упал с 37% в августе до 6% в сентябре. Фокус разбирался, действительно ли российская баллистика стала более сложной целью, благодаря чему ракеты уклоняются от Patriot — и какие шаги может предпринять Украина, чтобы вернуть контроль над небом.

Россия модернизировала ракеты "Кинжал" и "Искандер", усложнив их перехват украинскими системами Patriot.

По данным Financial Times от 2 октября, уровень перехвата баллистических ракет в Украине упал с 37% в августе до 6% в сентябре. Модифицированные ракеты маневрируют или пикируют под крутым углом на конечном участке траектории, что позволяет обходить ПВО.

Украинские и западные чиновники якобы подтверждают, что РФ усовершенствовала "Искандер-М" и Х-47М2 "Кинжал". Первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица подчеркнул необходимость блокировать поставки западных компонентов для российских ракет, в том числе через Китай.

Patriot остается единственной системой в Украине, способной сбивать баллистические ракеты. Однако повреждение или передислокация вспомогательных систем, как Iris-T, заставляет Patriot работать самостоятельно. Аналитик Фабиан Гофман объясняет, что Россия могла усовершенствовать программное обеспечение ракет, позволяя "Искандеру" агрессивно маневрировать перед поражением. Это затрудняет их отслеживание и уничтожение.

Модернизированные "Искандеры" и "Кинжалы" — как они стали быстрее

Военный эксперт Олег Жданов считает, что россияне действительно модернизировали свои ракеты — "Искандер-М" и "Кинжалы". Он отметил, что подобные изменения уже более года наблюдаются на этих ракетах. Модернизация заключается в оснащении ракет бортовой системой радиоэлектронной борьбы. Эта система может быть встроенной в ракету или отстреливаться на конечном участке траектории. Блоки РЭБ создают помехи, которые "закрывают" ракету от радиолокационных станций. В результате операторы ПВО просто не видят цель на радарах.

Эксперт объяснил, почему это критично: для баллистических ракет судьба перехвата решается за секунды из-за их огромной гиперзвуковой скорости — до 4–5 Махов.

"Эти ракеты атакуют под острым углом, близким к 90 градусам, что является заложенной характеристикой для максимальной эффективности. Однако маневрировать на конечном участке они не могут — это физически невозможно из-за скорости", — отметил эксперт.

Жданов скептически отнесся к заявлениям о "внезапных изменениях траектории", ведь такое поведение противоречит законам физики.

Вторая причина снижения эффективности ПВО, по словам Жданова, — недостаточное количество противоракет, которые поставляют США. Речь идет о ракетах для систем Patriot. Эти две проблемы вместе усложняют оборону.

Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что точный ответ об эффективности ПВО может дать только спикер Воздушных сил Украины, который имеет доступ к соответствующей статистике. Сам Нарожный такой информации не имеет, поэтому его оценка базируется на общедоступных данных и анализе.

По словам эксперта, основная причина осложнений в перехвате российских ракет заключается в их модернизации.

"Враг научил ракеты маневрировать на конечных участках траектории, что значительно усложняет работу систем ПВО. Речь идет о баллистических ракетах, которые из-за своей скорости и траектории являются сложными целями. Маневрирование на финальном этапе полета позволяет ракетам уклоняться от противоракет, что снижает эффективность таких систем, как Patriot", — говорит Фокусу Нарожный.

Модернизированная российская баллистика: как противодействовать

Относительно путей противодействия, Олег Жданов отметил необходимость модернизации в первую очередь радиолокационных станций. РЛС нужно адаптировать, чтобы они могли распознавать ракеты сквозь помехи от РЭБ. Без этого невозможно рассчитать точку перехвата. Сами ракеты Patriot, по его словам, не требуют значительной модернизации, поскольку их принцип работы — кинетический удар.

"Американские военные в шутку называют их "летучими бревнами". В этих противоракетах нет взрывчатого вещества, вместо этого используется вольфрамовый сердечник, который разрушает или сбивает вражескую ракету прямым столкновением", — добавляет эксперт.

Жданов подчеркнул, что модернизация РЛС — ключевой шаг для преодоления РЭБ. Если радиолокационная система не "видит" ракету, вся система ПВО становится неэффективной. Относительно поставки новых ЗРК или модернизации европейских — это зависит от ресурсов, но приоритет на адаптации радаров.

В завершение, эксперт подчеркнул: война — это гонка технологий. Модернизация "Кинжалов" — не конец, а вызов, который можно преодолеть модернизацией радаров и стабильными поставками ракет. Это требует координации с партнерами.

Относительно возможности модернизации комплексов Patriot для противодействия новым угрозам, Павел Нарожный подчеркнул, что ответ на этот вопрос могут дать только производители — компании Raytheon и Lockheed Martin. Эксперт напомнил, что Patriot уже проходил несколько модернизаций, в том числе благодаря опыту использования украинскими военными. Этот опыт помогает американским производителям совершенствовать систему, учитывая реалии боевого применения. Однако возможно ли адаптировать Patriot для эффективного перехвата модернизированных российских ракет — это вопрос, на который ответ даст только время и тесты самих производителей.

Нарожный также затронул тему альтернативных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). По его словам, в мире существует ограниченное количество систем, способных сбивать баллистические ракеты. К таким относятся, например, американские Patriot или THAAD, но на них существует огромная очередь среди стран-партнеров. Получить новые ЗРК, например, производства Южной Кореи, пока маловероятно из-за глобального дефицита и сложности логистики. Даже поставка Patriot для Украины является непростой задачей, требующей значительных усилий.

"Украина готова принимать любые компоненты для ПВО — отдельные пусковые установки, радары или запчасти для Patriot. Это необходимо, чтобы хотя бы частично закрыть пробелы в защите неба. Даже при нынешнем уровне успешности перехвата, каждая дополнительная единица техники или боеприпасов является критически важной", — подытожил эксперт.

Напомним, в ночь на 16 сентября российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами и дронами "Шахед". В результате российской атаки в Запорожье один человек погиб, семь — пострадали, в том числе один ребенок.

Также Фокус писал, что Россия все больше полагается на беспилотники как ключевой инструмент войны. Если раньше атака 40 дронами считалась значительной, то сейчас речь идет о сотнях и тысячах БПЛА.