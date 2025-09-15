До 800 "Шахедов" за ночь: способна ли РФ увеличить дроновые атаки по Украине и выдержит ли ПВО

Россия все больше делает ставку на беспилотники как главный инструмент войны. Если еще несколько лет назад 40 дронов казались масштабной атакой, то сегодня речь идет о сотнях и тысячах дронов. Фокус выяснил, действительно ли РФ способна наладить производство до 6 тысяч "Шахедов" в месяц.

New York Times утверждает, что Россия сейчас создает около 30 тысяч ударных дронов в год. По данным издания, ВПК РФ может вдвое увеличить производство "Шахедов" и других ударных дронов до 60 тысяч в год или 5 тысяч в месяц.

NYT отмечает, что три года назад запуск 43 иранских дронов в Украину вызвал резонанс. В ночь на 7 сентября 2025 года Россия атаковала Украину более 800 дронами и ложными целями. По данным Воздушных сил ВСУ, в 2025 году Россия запустила 34 000 дронов, что в 9 раз больше, чем в прошлом году. Украина сбивает 88% из них, по сравнению с 93% в 2024 году, но проверить эти данные сложно.

Российские дроны, вместе с ракетами и приманками, перегружают украинскую ПВО, атакуя инфраструктуру, оружейные заводы и города. Россия использует рои дронов, запутанные маршруты и ложные цели из пенопласта, которые трудно отличить от настоящих. Дроны летают над реками и лесами, избегая ПВО, а в городах их сложно сбивать из-за рисков для гражданских.

Кроме того, российские дроны совершенствуются: новые системы наведения, устойчивость к помехам и разнообразные боеголовки делают их более опасными. Недавние инциденты в Польше и Румынии показали, что атаки РФ угрожают и НАТО, которой может столкнуться с атаками тысяч дронов в будущем.

6 тысяч "Шахедов" в месяц: способны ли россияне увеличить производство дронов в 2026 году

Авиационный эксперт Константин Криволап в своем анализе обращает внимание на проблему оценки количества ударных дронов, которые используются в войне, в том числе российскими силами. Вопрос об общем количестве таких дронов вызывает сложности, поскольку в эту категорию включают различные типы беспилотников, от небольших аппаратов с минимальной нагрузкой до мощных машин с серьезной боевой частью. Отсутствие четких критериев затрудняет анализ и делает общие цифры условными, подобно "средней температуре по госпиталю".

По словам эксперта, в начале войны, в 2022-2023 годах, Украина имела значительное преимущество над Россией в сфере беспилотников, в частности благодаря быстрому развитию технологий и массовому применению дронов на фронте. Однако, как отмечает Криволап, сейчас ситуация выровнялась: возможности обеих сторон становятся все более похожими, и ни одна из них не имеет явного доминирования на линии фронта. Это касается как количества, так и технических характеристик дронов, используемых в боевых действиях.

"Однако в сфере дальнобойных ударов Россия имеет преимущество. Российские войска активно развивают производство дронов типа "Шахед" и "Гербера". Если раньше "Герберы" использовались преимущественно как дроны-приманки, то теперь они оснащаются боевыми частями весом от 5 до 10 кг. В 2023 году Россия производила около 300 "Шахедов" в месяц, а в июне 2025 года эта цифра стабильно составляет 2-3 тысяч единиц ежемесячно. В планах российского военно-промышленного комплекса — достичь производства 4 тысяч "Шахедов" в месяц в октябре 2025 года и 6 тысяч до конца года, что эквивалентно 200 дронам в сутки", — говорит Фокусу эксперт.

По данным Криволапа, производство "Герберы" также растет: Россия способна выпускать от 5 до 15 тысяч таких дронов ежемесячно. Однако ключевым вопросом остается не только производство, но и организация их запуска. Сейчас соотношение запусков "Шахедов" и "Гербер" составляет примерно 40-60%, причем "Шахеды" доминируют благодаря своей эффективности. Эти дроны оказались более результативными, чем артиллерийские снаряды, поскольку способны наносить значительные поражения.

Также Россия активно расширяет инфраструктуру для запусков дронов. Сейчас действует 7-8 специализированных площадок, с которых запускают "Шахеды", а еще 11 находятся в стадии строительства. Кроме того, создаются менее защищенные площадки в разных городах для дополнительных запусков.

"Основные предприятия, такие как "Алабуга", "Купол" в Ижевске и завод в Туле, играют ключевую роль в производстве как самих дронов, так и их компонентов. Эти заводы постоянно модернизируются, что позволяет России не только наращивать количество, но и совершенствовать технические характеристики дронов", — подчеркивает авиационный эксперт.

Новые "Шахеды": как РФ модернизирует дроны

По мнению Криволапа, современные "Шахеды" уже не ограничиваются полетами по заданным координатам. Часть из них оснащена камерами и работает в режиме FPV-дронов, что позволяет операторам в реальном времени получать и передавать информацию.

"Для этого используются как иностранные технологии, в частности спутниковая связь Starlink, так и наземные ретрансляторы, которые обрабатывают сигналы и передают данные через интернет. Это значительно повышает эффективность дронов, позволяя точнее поражать цели и усложняя их перехват", — продолжает эксперт.

Увеличение производства "Шахедов": какие страны в опасности

Криволап отмечает, что основной мишенью российских дронов остается Украина, где они используются для нанесения ударов по военным и гражданским объектам. В то же время Россия может постепенно наращивать провокации против стран НАТО, используя "Герберы" и другие дроны для тестирования реакции Альянса.

"Россияне будут проверять пределы терпения НАТО, чтобы оценить, когда и при каких условиях может быть активирована пятая статья Устава НАТО о коллективной обороне. Такие действия могут быть частью стратегии "медленной варки лягушки", когда Россия постепенно повышает напряжение, избегая резких шагов, которые могли бы спровоцировать немедленную реакцию", — предполагает эксперт.

Несмотря на рост российских возможностей, Украина продолжает активно противодействовать дронам противника, развивая собственные технологии противовоздушной обороны и беспилотники. Однако, как подчеркивает эксперт, ключевым вызовом для Украины является не только количественное, но и качественное совершенствование собственных дронов, а также эффективное уничтожение российской инфраструктуры для их производства и запуска. Ситуация с дронами остается динамичной, и ее развитие будет зависеть от способности обеих сторон адаптироваться к новым технологиям и тактикам.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о создании эшелонированной системы противодействия дронам Shahed. Она будет включать радары, РЭБ, ПВО, авиацию и мобильные группы для перехвата БпЛА. Фокус проанализировал, как система распределит нагрузку и какие препятствия для ее создания.

Также Фокус писал, что Россия существенно усовершенствовала "Шахеды" — теперь "Герань-2" серии "Ъ" могут распознавать обстоятельства боя в режиме реального времени и присылают видео на контрольный центр.