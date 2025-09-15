Путин превратил Россию в "империю дронов": NYT предупреждает Украину о новых угрозах

Россия сейчас производит около 30 000 "Шахедов" в год, а к 2026 году показатель может удвоиться. Удары ВС РФ по Украине становятся мощнее и сложнее: мобильным группам ПВО тяжело справиться с роем БПЛА и ложными целями.

Related video

Производство ударных и разведывательных дронов стало абсолютным приоритетом для президента России Владимира Путина. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Москва буквально мобилизовала государственные и частные ресурсы для создания "империи по производству беспилотников". Качественное увеличение производства тактических беспилотников для передовой происходит благодаря привлечению региональных правительств, заводов и даже школьников, отмечают журналисты.

Помогли также союзнические отношения с Ираном и Китаем: страны постоянно обмениваются технологиями и комплектующими.

Атак будет больше: насколько РФ увеличила производство дронов

По оценкам аналитиков, Россия способна производить около 30 000 дронов-копий иранских "Шахедов" в год. К 2026 году она может удвоить этот показатель.

Когда три года назад Россия запустила по Украине 43 иранских беспилотника "Шахед" в одном ударе, она оказалась в центре внимания мира. Теперь только за одну ночь 7 сентября ВС РФ атаковали более 800 дронами и ложными целями.

NYT на основе данных Воздушных сил ВСУ подсчитала, что Россия усиливала удары дронами с сентября 2024 года. За 2025 год цифры резко возросли: запущено более 34 000 ударных беспилотников и ложных целей, почти в девять раз выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Украина заявила, что сбила 88% беспилотников в этом году, а в 2024-м этот показатель был почти 93%. Независимая проверка этих данных невозможна, подчеркивают авторы статьи.

Массовое производство дронов в России: чем ответит Украина

Увеличение количества БПЛА в сочетании с новыми технологиями и тактикой создало колоссальную проблему для Украины. РФ использует ударные беспилотники вместе с ракетами и ловушками для подавления систем ПВО в массированных атаках по украинским объектам энергетической инфраструктуры, производства оружия и мирным целям в тыловых городах.

"Прежде всего, беспилотники сеют ужас, перенося войну в далекие от линии фронта города ночью. Это практически лишает украинцев возможности спать во время масштабных атак. Цель — деморализовать людей и подорвать их волю к борьбе", — объяснил Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

Киев наносит удары БПЛА по крупным нефтеперерабатывающим заводам в РФ, но российские удары мощнее и сложнее. Москва посылает БПЛА роями или волнами по запутанным траекториям, чтобы отвлечь внимание от настоящих целей.

В ходе атак летит много ложных целей, сделанных из пенопласта и фанеры. Их практически не отличить от настоящих дронов в небе. При этом аппаратам удается обходить открытые пространства, где работают украинские подразделения ПВО, летая над реками и лесами. Когда беспилотники заходят в города, их сложнее сбивать из-за высоких зданий и риска для мирных жителей, пишут обозреватели.

Украина отвечает на массированные атаки недорогими беспилотниками-перехватчиками с радарами. Но, по словам Кофмана, их применение все еще ограничено.

"Если украинцы смогут масштабировать технологию, со временем они решат проблему перенасыщения дронов у ВС РФ. Это вопрос производства и масштабного развертывания", — заключил аналитик.

Налеты беспилотников на Польшу и Румынию продемонстрировали, с какими трудностями столкнется НАТО в защите от атак ВС РФ. В будущем возможны пуски тысячи беспилотников в одном нападении.

Российские дроны стали совершеннее в технологическом плане: у них появились новые системы наведения, повышенная устойчивость к помехам и типы боеголовок, добавили авторы.

Напомним, днем 14 сентября оккупанты запустили по Украине "Шахеды" и баллистические ракеты. Цели были запущены по северным регионам.

Ночью 15 сентября российская армия ударила по Запорожью, в городе были слышны взрывы. Также горели частные дома, а в одной из общин пропало электричество.