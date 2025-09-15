Путін перетворив Росію на "імперію дронів": NYT попереджає Україну про нові загрози

Росія зараз виробляє близько 30 000 "Шахедів" на рік, а до 2026 року показник може подвоїтися. Удари ЗС РФ по Україні стають потужнішими і складнішими: мобільним групам ППО важко впоратися з роєм БПЛА і помилковими цілями.

Виробництво ударних і розвідувальних дронів стало абсолютним пріоритетом для президента Росії Володимира Путіна. Про це пише американська газета The New York Times.

Москва буквально мобілізувала державні та приватні ресурси для створення "імперії з виробництва безпілотників". Якісне збільшення виробництва тактичних безпілотників для передової відбувається завдяки залученню регіональних урядів, заводів і навіть школярів, зазначають журналісти.

Допомогли також союзницькі відносини з Іраном і Китаєм: країни постійно обмінюються технологіями і комплектуючими.

Атак буде більше: наскільки РФ збільшила виробництво дронів

За оцінками аналітиків, Росія здатна виробляти близько 30 000 дронів-копій іранських "Шахедів" на рік. До 2026 року вона може подвоїти цей показник.

Коли три роки тому Росія запустила по Україні 43 іранські безпілотники "Шахед" в одному ударі, вона опинилася в центрі уваги світу. Тепер тільки за одну ніч 7 вересня ЗС РФ атакували понад 800 дронами та хибними цілями.

NYT на основі даних Повітряних сил ЗСУ підрахувала, що Росія посилювала удари дронами з вересня 2024 року. За 2025 рік цифри різко зросли: запущено понад 34 000 ударних дронів і хибних цілей, що майже вдев'ятеро вище за показник за аналогічний період минулого року.

Україна заявила, що збила 88% безпілотників цього року, а у 2024-му цей показник був майже 93%. Незалежна перевірка цих даних неможлива, підкреслюють автори статті.

Масове виробництво дронів у Росії: чим відповість Україна

Збільшення кількості БПЛА в поєднанні з новими технологіями і тактикою створило колосальну проблему для України. РФ використовує ударні безпілотники разом із ракетами та пастками для придушення систем ППО в масованих атаках по українських об'єктах енергетичної інфраструктури, виробництва зброї та мирних цілях у тилових містах.

"Перш за все, безпілотники сіють жах, переносячи війну в далекі від лінії фронту міста вночі. Це практично позбавляє українців можливості спати під час масштабних атак. Мета — деморалізувати людей і підірвати їхню волю до боротьби", — пояснив Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Київ завдає ударів БПЛА по великих нафтопереробних заводах у РФ, але російські удари потужніші і складніші. Москва посилає БПЛА роями або хвилями по заплутаних траєкторіях, щоб відвернути увагу від справжніх цілей.

Під час атак летить багато хибних цілей, зроблених із пінопласту і фанери. Їх практично не відрізнити від справжніх дронів у небі. При цьому апаратам вдається обходити відкриті простори, де працюють українські підрозділи ППО, літаючи над річками і лісами. Коли безпілотники заходять у міста, їх складніше збивати через високі будівлі та ризик для мирних жителів, пишуть оглядачі.

Україна відповідає на масовані атаки недорогими безпілотниками-перехоплювачами з радарами. Але, за словами Кофмана, їхнє застосування все ще обмежене.

"Якщо українці зможуть масштабувати технологію, з часом вони вирішать проблему перенасичення дронів у ЗС РФ. Це питання виробництва і масштабного розгортання", — підсумував аналітик.

Нальоти безпілотників на Польщу і Румунію продемонстрували, з якими труднощами зіткнеться НАТО в захисті від атак ЗС РФ. У майбутньому можливі пуски тисячі безпілотників в одному нападі.

Російські дрони стали досконалішими в технологічному плані: у них з'явилися нові системи наведення, підвищена стійкість до перешкод і типи боєголовок, додали автори.

Нагадаємо, вдень 14 вересня окупанти запустили по Україні "Шахеди" і балістичні ракети. Цілі були запущені по північних регіонах.

Уночі 15 вересня російська армія вдарила по Запоріжжю, у місті було чути вибухи. Також горіли приватні будинки, а в одній із громад зникла електрика.